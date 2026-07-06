Red Bull KTM ogłosił skład na sezon 2027 w MotoGP. Alex Marquez i Fabio Di Giannantonio dołączają do "pomarańczowych"

Zespół Red Bull KTM oficjalnie potwierdził skład swoich fabrycznych zawodników na sezon 2027 w MotoGP. Barwy austriackiego producenta reprezentować będą Alex Marquez oraz Fabio Di Giannantonio, tworząc całkowicie nowy duet w ekipie fabrycznej. po tym jak z zespołu odchodzą Brad Binder oraz Pedro Acosta.

Fabio Di Giannantonio i Alex Marquez trafiają do Red Bull KTM

Obaj zawodnicy przechodzą do KTM po sukcesach odniesionych na motocyklach Ducati w zespołach satelickich. Alex Marquez, reprezentujący Gresini Racing, ma na swoim koncie zwycięstwa w wyścigach MotoGP i dołącza do KTM jako aktualny wicemistrz świata. Fabio Di Giannantonio również wygrywał wyścigi królewskiej klasy, reprezentując zarówno Gresini Racing, jak i zespół VR46 Racing Team. Dla Alexa Marqueza będzie to powrót do fabrycznej ekipy po raz pierwszy od debiutanckiego sezonu MotoGP w 2020 roku, kiedy ścigał się w barwach Repsol Hondy. Hiszpan podpisał z KTM wieloletni kontrakt.