Red Bull KTM ogłosił skład na sezon 2027 w MotoGP. Alex Marquez i Fabio Di Giannantonio dołączają do "pomarańczowych"

Alex Marquez i Fabio Di Giannantonio zostali nowymi fabrycznymi zawodnikami Red Bull KTM.
Zespół Red Bull KTM oficjalnie potwierdził skład swoich fabrycznych zawodników na sezon 2027 w MotoGP. Barwy austriackiego producenta reprezentować będą Alex Marquez oraz Fabio Di Giannantonio, tworząc całkowicie nowy duet w ekipie fabrycznej. po tym jak z zespołu odchodzą Brad Binder oraz Pedro Acosta.
Fabio Di Giannantonio i Alex Marquez trafiają do Red Bull KTM
Obaj zawodnicy przechodzą do KTM po sukcesach odniesionych na motocyklach Ducati w zespołach satelickich. Alex Marquez, reprezentujący Gresini Racing, ma na swoim koncie zwycięstwa w wyścigach MotoGP i dołącza do KTM jako aktualny wicemistrz świata. Fabio Di Giannantonio również wygrywał wyścigi królewskiej klasy, reprezentując zarówno Gresini Racing, jak i zespół VR46 Racing Team. Dla Alexa Marqueza będzie to powrót do fabrycznej ekipy po raz pierwszy od debiutanckiego sezonu MotoGP w 2020 roku, kiedy ścigał się w barwach Repsol Hondy. Hiszpan podpisał z KTM wieloletni kontrakt.
Dyrektor KTM Motorsports, Pit Beirer, podkreślił, że pozyskanie Márqueza jest ważnym krokiem dla całego projektu:
Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi, że udało nam się pozyskać tak wyjątkowy talent jakim jest Alex Marquez, wicemistrz świata z 2025 roku. Alex wnosi do naszego projektu nie tylko znakomite umiejętności i wyścigową inteligencję, ale także determinację oraz mentalność zwycięzcy, która idealnie pasuje do naszego DNA.
GramTV przedstawia:
Szef KTM odniósł się również do zakontraktowania Fabio Di Giannantonio:
Fabio wyraźnie zrobił krok naprzód i stał się jednym z najbardziej regularnych zawodników walczących w czołówce MotoGP. Nie mamy żadnych wątpliwości co do jego szybkości i zaangażowania w osiąganie jak najlepszych wyników. To świetny zawodnik zespołowy i doskonały człowiek, który znakomicie wpisze się w projekt Red Bull KTM Factory Racing. Podczas naszych rozmów zaimponował nam swoją pasją i determinacją, aby dawać z siebie maksimum zarówno na torze, jak i poza nim. Wierzymy, że wspólny rozdział będzie ekscytujący i pełen sukcesów. Witaj, Fabio.
Ogłoszenie nowego składu oznacza oczywiście koniec obecnego duetu fabrycznego KTM. Potwierdzono, że z końcem bieżącego sezonu z zespołem pożegna się Brad Binder. Wiadomo już także, że jego dotychczasowy partner zespołowy Pedro Acosta od sezonu 2027 będzie reprezentował fabryczny zespół Ducati. Tym samym Red Bull KTM rozpocznie sezon 2027 z całkowicie nowym składem w walce o najwyższe cele w MotoGP.
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