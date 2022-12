Project L – bijatyka w świecie LOL-a zaprezentowana na obszernym wideo

Riot Games ma szanse na to, by zamieszać w świecie bijatyk?

Project L, czyli bijatyka w świecie League of Legends powstaje i ma się całkiem dobrze. Ekipa Riot Games podzieliła się kolejnym, całkiem obszernym materiałem, na którym możemy zobaczyć kluczowe elementy rozgrywki. Wideo opatrzone jest wyczerpującym komentarzem twórców, a całość ma strukturę dziennika deweloperskiego.

Project L – musimy czekać na więcej szczegółów

Na najnowszym wideo twórcy prezentują podstawy rozgrywki. Pokazano również, jak wyglądać będzie zabawa podczas starć drużynowych. Deweloperzy dali nam też możliwość podziwiania w akcji kilku słynnych z LOL bohaterów, w tym Dariusa, Ahri, Jinx czy zapowiadaną już wcześniej Illaoi. Warto zaznaczyć, że Project L ciągle jest na stosunkowo wczesnym etapie produkcji.



Przypomnijmy, że Project L ma być grą dystrybuowaną w modelu free-to-play, a twórcom zależy na tym, by tytuł trafił do jak najszerszego grona odbiorców. Pomóc ma w tym projekt rozgrywki, tworzony w myśl zasady - easy to learn, hard to master. Nie poznaliśmy jeszcze chociażby przybliżonej daty premiery bijatyki od Riot Games. Nie wiem też, na jakich platformach zadebiutuje produkcja.



Nie pozostaje nam więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na dalsze nowiny.