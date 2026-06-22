Project Comet wyciekło do sieci. Nowa gra Marvela ma łączyć kooperację z mechanikami gacha

Do internetu trafiła duża porcja informacji na temat niezapowiedzianej jeszcze oficjalnie gry osadzonej w uniwersum Marvela.

Produkcja znana obecnie pod roboczym tytułem jako Project Comet, doczekała się licznych przecieków ujawniających modele postaci, kwestie dialogowe, fragmenty rozgrywki oraz szczegóły dotyczące jej mechanik. Według dotychczasowych doniesień za projekt odpowiada studio Scopely, znane z takich produkcji jak Marvel Strike Force, Monopoly GO! oraz Star Trek Fleet Command. Project Comet wycieka do sieci O grze po raz pierwszy wspomniał branżowy insider Miller Ross, ujawniając, że w czerwcu mają odbyć się zamknięte testy dla użytkowników urządzeń z systemami iOS oraz Android. Poza tymi informacjami o projekcie wiadomo było jednak bardzo niewiele. Sytuacja zmieniła się w ostatnich dniach za sprawą osoby publikującej w serwisie X pod pseudonimem MultiverSusie. Leaker udostępnił znaczną liczbę materiałów pochodzących z gry, w tym modele bohaterów, kwestie dialogowe oraz opisy rozgrywki.

Zgodnie z przeciekami Project Comet ma wykorzystywać mechaniki gacha, przypominające rozwiązania znane z Genshin Impact. Gracze będą odblokowywać kolejnych bohaterów i złoczyńców Marvela, a następnie tworzyć z nich własne drużyny. Produkcja ma jednocześnie czerpać inspiracje z serii Marvel: Ultimate Alliance. Głównym elementem zabawy mają być powtarzalne misje kooperacyjne dla czterech graczy oraz wyższe poziomy trudności, które prawdopodobnie zaoferują lepsze nagrody i rzadsze przedmioty. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Według ujawnionych materiałów w grze pojawi się wiele popularnych postaci z uniwersum Marvela. Wśród nich znaleźli się Kapitan Ameryka, Spider-Man, Wolverine, Elektra, Juggernaut lub Silver Samurai. Interfejs gry sugeruje ponadto, że każda postać otrzyma zestaw aktywnych umiejętności, uruchamianych za pomocą przycisków wyświetlanych na ekranie urządzenia mobilnego, co jest standardowym rozwiązaniem w tego typu produkcjach. Jednym z ciekawszych szczegółów ujawnionych przez przecieki jest wygląd modeli postaci. Wielu graczy zauważyło, że przypominają one bohaterów z gry Marvel Rivals. Według dostępnych informacji ma to wynikać z faktu, że część artystów pracujących wcześniej przy Marvel Rivals bierze również udział w tworzeniu Project Comet. Wczytywanie ramki mediów. Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby Project Comet zmierzało na komputery osobiste. Wszystkie dotychczasowe informacje dotyczą wyłącznie urządzeń mobilnych, a w materiałach z przecieków nie pojawiła się żadna wzmianka o wersji na PC lub konsole. Warto jednak pamiętać, że wszystkie powyższe informacje pochodzą z nieoficjalnych źródeł i do czasu pełnej prezentacji gry przez Scopely mogą jeszcze ulec zmianie.