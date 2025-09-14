Project CARS 3 miało konkurować z Forza Horizon. W planach był bardziej otwarty świat

Gra wydana w 2020 roku okazała się najbardziej kontrowersyjną odsłoną cyklu. W odróżnieniu od swoich symulacyjnych poprzedników przypominała bardziej DriveClub, czyli wyścigi z nieco uproszczonym modelem jazdy, kolorową oprawą i systemem rozwoju rodem z arcade. Fani oczekujący głębokiej symulacji byli zawiedzeni, ponieważ projekt przypominał spin-off w stylu Forza Horizon czy DiRT Showdown, a nie pełnoprawną kontynuację dwóch poprzednich odsłon. Teraz okazuje się, że gra mogła jeszcze bardziej odbiegać od pierwowzoru.

Project CARS 3 miało być konkurencją dla Forzy Horizon

Ian Bell ujawnił, że początkowo gra miała nosić tytuł Project CARS Sideways i być “Forzą Horizon w wydaniu simcade”. Studio planowało rozbudowane tory i możliwość eksploracji otoczenia, co dziś nieco przypomina koncepcję swobodnej jazdy znaną z nadchodzącego Assetto Corsa Evo. Jednak z czasem odrzucono tę wizję, a inwestorzy wymusili na twórcach nazwę Project CARS 3, co zdaniem Bella było błędem.