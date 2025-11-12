Zaloguj się lub Zarejestruj

Pokemon Pokopia z datą premiery. Model wydawniczy gry wzbudza sporo kontrowersji

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/12 11:30
0
0

Pokemon Pokopia otrzymało już datę premiery, ale wśród graczy panują raczej negatywne nastroje. Wszystko przez Game-Key Card na Nintendo Switch 2.

Nintendo ujawniło datę premiery Pokemon Pokopia, czyli gry z gatunku cozy, którą wielu określa jako połączenie Animal Crossing i Minecrafta, a to wszystko z udziałem antropomorficznego Ditto w jednej z głównych ról. Tytuł zadebiutuje 5 marca 2026 roku na konsoli Nintendo Switch 2. Niestety ogłoszenie daty premiery wzbudziło mieszane odczucia wśród graczy, a wszystko za sprawą modelu wydawniczego gry.

Pokemon Pokopia
Pokemon Pokopia

Pokemon Pokopia z datą premiery i pierwszymi kontrowersjami

W oficjalnym poście w mediach społecznościowych Nintendo możemy przeczytać:

Zbuduj raj dla Pokemonów w Pokmon Pokopia.

Na razie nie ujawniono żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących rozgrywki, choć wcześniejsze materiały sugerują, że gra skupi się na tworzeniu i personalizacji wyspy zamieszkałej przez Pokemony, coś na kształt Animal Crossing. Kontrowersje wzbudził jednak sposób dystrybucji gry. Pokemon Pokopia ukaże się na Game-Key Card, czyli nowym typie fizycznego nośnika dla Nintendo Switch 2, który wymaga dodatkowego pobrania gry z internetu, mimo że sprzedawany jest w pudełkowej formie.

GramTV przedstawia:

Nintendo opublikowało nawet nowe wideo instruktażowe, prezentujące sposób korzystania z takich kart, w którym Pokemon Pokopia pełni rolę przykładu. Choć materiały są oznaczone jako “sample”, pojawienie się gry w oficjalnym materiale potwierdza, że będzie jednym z pierwszych tytułów wydanych w tym formacie. Naturalnie graczom nie podoba się ten model wydawniczy i zdecydowanie woleliby mieć całą grę na kartridżu, często podając przykład obszernego Cyberpunka 2077, który jest idealnym przykładem tego, że da się spokojnie umieścić w całości na nośniku nawet tak dużą produkcję.

Premiera Pokemon Pokopia pojawi się na rynku 5 marca 2026 roku wyłącznie na Nintendo Switch 2. Tymczasem gracze dyskutują, czy nowy system Game-Key Card to przyszłość fizycznych wydań nieprzyjemna kula u nogi z którą należy walczyć.

Źródło:https://www.eurogamer.net/cosy-spin-off-pokemon-pokopia-gets-release-date-but-its-another-controversial-switch-2-game-key-card-release

Tagi:

News
zwiastun
Nintendo
Pokemon
Japonia
pokemony
anime
Nintendo Direct
kartridż
relaks
cozy
Switch 2
Nintendo Switch 2
Pokemon Pokopia
Game-Key Card
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

