Próbował podpiąć dysk SSD do Switcha 2. Konsola nie pozwala, ale haker się nie poddaje

Rozszerzenie pamięci w Switchu 2 będzie kosztowną przyjemnością – wszystko przez nowe, drogie karty microSD Express. Jednemu z graczy nie spodobało się to rozwiązanie i postanowił znaleźć tańszą alternatywę. Niestety jego eksperyment zakończył się niepowodzeniem, ale nie traci nadziei.

Nintendo Switch 2 – gracz pr óbowa ł podpiąć dysk SSD

Autorem eksperymentu jest Yu z kanału Better Gaming, który stworzył przystawkę z gniazdem na dysk SSD M.2. Urządzenie miało imitować kartę microSD Express, ale w znacznie niższej cenie. W projekcie użyto dysku Corsair MP600 Mini o pojemności 1 TB – w sklepach dostępnego za ok. 500 zł. Dla porównania, karta microSD Express o takiej samej pojemności potrafi kosztować ponad 1000 zł.