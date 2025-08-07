Zaloguj się lub Zarejestruj

Próbował podpiąć dysk SSD do Switcha 2. Konsola nie pozwala, ale haker się nie poddaje

Mikołaj Berlik
2025/08/07 14:00
Eksperyment miał obniżyć koszty rozszerzania pamięci konsoli Nintendo. Przynajmniej na razie się nie udał.

Rozszerzenie pamięci w Switchu 2 będzie kosztowną przyjemnością – wszystko przez nowe, drogie karty microSD Express. Jednemu z graczy nie spodobało się to rozwiązanie i postanowił znaleźć tańszą alternatywę. Niestety jego eksperyment zakończył się niepowodzeniem, ale nie traci nadziei.

Nintendo Switch 2 – gracz próbował podpiąć dysk SSD

Autorem eksperymentu jest Yu z kanału Better Gaming, który stworzył przystawkę z gniazdem na dysk SSD M.2. Urządzenie miało imitować kartę microSD Express, ale w znacznie niższej cenie. W projekcie użyto dysku Corsair MP600 Mini o pojemności 1 TB – w sklepach dostępnego za ok. 500 zł. Dla porównania, karta microSD Express o takiej samej pojemności potrafi kosztować ponad 1000 zł.

W teorii plan był prosty: przylutować odpowiednie złącze do płytki i wsunąć je w slot na microSD Express w konsoli. Niestety, po podłączeniu konsola wyświetliła błąd 2016-0641, informując o braku wykrycia karty. Jak ustalił Yu, problemem nie był jego adapter, lecz sam Switch 2, który wymaga pamięci zgodnej z protokołem SD Express 7.1 – takim, jakim posługują się karty microSD Express, ale nie dyski SSD.

Mimo porażki autor nie zamierza się poddawać. Jak zauważył, w sieci już powstają pierwsze projekty zaawansowanych adapterów, które w przyszłości mogą pozwolić na stosowanie tańszych dysków SSD M.2 zamiast drogich kart microSD Express. Na razie jednak użytkownicy Switcha 2 muszą pogodzić się z wyższymi kosztami rozszerzania pamięci.

Tagi:

News
Nintendo
hakerzy
dysk
haker
Nintendo Switch 2
