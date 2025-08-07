Próbował podpiąć dysk SSD do Switcha 2. Konsola nie pozwala, ale haker się nie poddaje

Eksperyment miał obniżyć koszty rozszerzania pamięci konsoli Nintendo. Przynajmniej na razie się nie udał.
Rozszerzenie pamięci w Switchu 2 będzie kosztowną przyjemnością – wszystko przez nowe, drogie karty microSD Express. Jednemu z graczy nie spodobało się to rozwiązanie i postanowił znaleźć tańszą alternatywę. Niestety jego eksperyment zakończył się niepowodzeniem, ale nie traci nadziei.
Nintendo Switch 2 – gracz próbował podpiąć dysk SSD
Autorem eksperymentu jest Yu z kanału Better Gaming, który stworzył przystawkę z gniazdem na dysk SSD M.2. Urządzenie miało imitować kartę microSD Express, ale w znacznie niższej cenie. W projekcie użyto dysku Corsair MP600 Mini o pojemności 1 TB – w sklepach dostępnego za ok. 500 zł. Dla porównania, karta microSD Express o takiej samej pojemności potrafi kosztować ponad 1000 zł.
W teorii plan był prosty: przylutować odpowiednie złącze do płytki i wsunąć je w slot na microSD Express w konsoli. Niestety, po podłączeniu konsola wyświetliła błąd 2016-0641, informując o braku wykrycia karty. Jak ustalił Yu, problemem nie był jego adapter, lecz sam Switch 2, który wymaga pamięci zgodnej z protokołem SD Express 7.1 – takim, jakim posługują się karty microSD Express, ale nie dyski SSD.
Mimo porażki autor nie zamierza się poddawać. Jak zauważył, w sieci już powstają pierwsze projekty zaawansowanych adapterów, które w przyszłości mogą pozwolić na stosowanie tańszych dysków SSD M.2 zamiast drogich kart microSD Express. Na razie jednak użytkownicy Switcha 2 muszą pogodzić się z wyższymi kosztami rozszerzania pamięci.
