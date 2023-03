Problemy na planie filmu Patryka Vegi. Sprawą zajęła się Państwowa Inspekcja Pracy

Chociaż autobiograficzna Niewidzialna wojna miała być ostatnim kręconym w Polsce filmem Patryka Vegi, to reżyser obecnie pracuje nad dwoma swoimi kolejnymi produkcjami. Jedną z nich jest projekt o roboczym tytule „Trinity”, do którego zdjęcia trwają obecnie we Wrocławiu. Na miniony poniedziałek i środę zaplanowano zdjęcia ze statystami, których rekrutowała Agencja Aktorska Edwin Film. Okazało się jednak, że proponowane godzinowe stawki są mniejsze niż ustawowo ustalone i sprawą zajął się Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa, który złożył skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.