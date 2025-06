Prince of Persia: The Sands of Time Remake wciąż powstaje? Ubisoft publikuje nową grafikę i sugeruje zbliżający się pokaz gry

Ubisoft nie zapomniał o zapowiedzianym lata temu odświeżeniu klasycznej gry z 2003 roku. Mimo licznych problemów i zmian deweloperów, Prince of Persia: The Sands of Time Remake nadal jest rozwijane, a teraz otrzymaliśmy nową grafikę i krótki komunikat od twórców, który może sugerować zbliżoną prezentację.

Prince of Persia – remake po latach wciąż w produkcji

Projekt przeszedł wyjątkowo trudną drogę. Oryginalnie gra miała zadebiutować w 2021 roku, ale negatywna reakcja fanów na jakość zaprezentowanego materiału doprowadziła do całkowitego restartu prac. Od tego czasu Ubisoft kilkukrotnie przekładał premierę, a o samym tytule przez długi czas było wyjątkowo cicho.

Wczytywanie ramki mediów.