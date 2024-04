Prince of Persia: The Sands of Time Remake powstaje całkowicie od podstaw

Tom Henderson informuje na łamach portalu Insider Gaming, że Prince of Persia: The Sands of Time Remake powstaje od podstaw. W maju 2022 roku gra trafiła w ręce deweloperów z Ubisoft Montreal. Wówczas informowano, że zespół będzie bazował na wcześniejszej pracy indyjskich oddziałów firmy, czyli Ubisoft Pune i Ubisoft Mumbai. Okazuje się jednak, że odświeżona wersja gry z 2003 roku została „całkowicie przerobiona”.

Pod koniec listopada poinformowano, że Prince of Persia: The Sands of Time Remake przekroczył „ważny wewnętrzny kamień milowy” . Ubisoft zapewniał wówczas również, że prace nad wspomnianą produkcją cały czas „postępują”. Tymczasem okazuje się, że od premiery odświeżonej wersji gry z 2003 roku wciąż dzieli nas długa droga. Nowymi informacjami na temat remake’u Piasków Czasu podzielił się bowiem jeden z branżowych insiderów.

Henderson dodaje, że Prince of Persia: The Sands of Time Remake nadal znajduje się na wczesnym etapie produkcji. Potwierdzają to przesłane redakcji Insider Gaming materiały, na których brakuje m.in. tekstur i innych elementów. Insider zaznacza, że fani Prince of Persia będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ – jak wspomnieliśmy wyżej – do premiery wciąż długa droga.

Jedno ze źródeł miało stwierdzić, że Prince of Persia: The Sands of Time Remake zaoferuje bardziej „realistyczne podejście”. Wszystko zostało zbudowane od podstaw – od oprawy wizualnej, przez nowe animacje, aż po mechanikę walki i parkour, a także „wiele więcej”. Henderson zaznacza, że gracze powinni zapomnieć o wszystkim, co do tej pory widzieli i usłyszeli na temat odświeżonej wersji Piasków Czasu.