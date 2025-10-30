Zaloguj się lub Zarejestruj

Prime Video z 42 nowościami w listopadzie. Wśród premier Zły zamiar i The Mighty Nein

Mikołaj Berlik
2025/10/30 15:15
0
0

Widzowie mogą liczyć na 42 tytuły, w tym nowe thrillery, komedie i popularne klasyki.

Listopad na Prime Video przyniesie zarówno świeże produkcje oryginalne, jak i znane hity, które powracają w odświeżonym repertuarze. Wśród nowości znajdzie się Zły zamiar, thriller psychologiczny z Davidem Duchovnym w roli charyzmatycznego korepetytora, którego prawdziwa natura okazuje się znacznie mroczniejsza, niż można przypuszczać. Premierę zaplanowano na 14 listopada.

Amazon Prime Video
Amazon Prime Video

Amazon Prime Video – listopad pełen premier i klasyki

Fani komedii również znajdą coś dla siebie – Wybryk, z udziałem Kevina Jamesa i Alana Ritchsona, zadebiutuje 12 listopada, oferując pełen chaosu humor o ojcach próbujących dorównać energii swoich dzieci. Z kolei miłośnicy animacji fantasy powinni zwrócić uwagę na The Mighty Nein, nowy serial studia Critical Role, który zadebiutuje 19 listopada i opowie o grupie wyrzutków łączących siły, by uratować magiczny artefakt.

Oprócz premier oryginalnych, platforma przygotowała też imponujący zestaw klasyków. Już 1 listopada pojawią się m.in. Pół żartem, pół serio, Laleczka Chucky, Kosmiczne jaja, Ronin, Legalna blondynka i Fargo. W kolejnych dniach listopada katalog uzupełnią takie tytuły jak Oddział Delta, Candyman, Elf czy Ostatnie tango w Paryżu.

GramTV przedstawia:

Pełna lista obejmuje łącznie 42 nowe pozycje, a wśród serialowych kontynuacji warto wymienić Hazbin Hotel: sezon 2, Maxton Hall – Dwa światy: sezon 2 oraz nowy projekt Bat-Fam, skupiający się na rodzinie Batmana i obrońcach Gotham City. Poniżej zamieszczamy pełną ofertę na listopad:

Premiery:

  • Hazbin Hotel: sezon 2 – kontynuacja – 2 listopada
  • Nice to Not Meet You: sezon 1 – 3 listopada
  • Tyler Perry's Finding Joy – 5 listopada
  • Maxton Hall - Dwa światy: sezon 2 – 7 listopada
  • Bat-Fam: sezon 1 – 10 listopada
  • Wybryk – 12 listopada
  • Belén – 14 listopada
  • Zły zamiar: sezon 1 – 14 listopada
  • June Farms: sezon 1 – 17 listopada
  • The Mighty Nein: sezon 1 – 19 listopada
  • Kathleen Madigan - The Family Thread – 21 listopada

Tytuły na licencji:

  • Pół żartem, pół serio – 1 listopada
  • Gry wojenne – 1 listopada
  • Laleczka Chucky – 1 listopada
  • Jutro będzie futro 2 – 1 listopada
  • Piżama party – 1 listopada
  • Gatunek 4: Przebudzenie – 1 listopada
  • Agent Cody Banks – 1 listopada
  • Wróć do mnie – 1 listopada
  • Legalne blondynki – 1 listopada
  • Gorący pościg – 1 listopada
  • Dorwać małego – 1 listopada
  • Legalna blondynka – 1 listopada
  • Kosmiczne jaja – 1 listopada
  • Stygmaty – 1 listopada
  • Legalna blondynka 2 – 1 listopada
  • Be Cool – 1 listopada
  • Ronin – 1 listopada
  • Oddział Delta – 2 listopada
  • Rob Roy – 2 listopada
  • Annie Hall – 2 listopada
  • Candyman – 2 listopada
  • Ostatnie tango w Paryżu – 2 listopada
  • Zaginiony w akcji – 2 listopada
  • Oddział Delta 2 – 2 listopada
  • Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale baliście się zapytać – 2 listopada
  • Gatunek 3 – 2 listopada
  • Na ostrzu: Droga po złoto – 2 listopada
  • Elf – 2 listopada
  • Fargo – 2 listopada
  • Prodigy. Opętany – 2 listopada
  • Manhattan – 2 listopada
Źródło:https://www.primevideo.com/offers/nonprimehomepage/

Tagi:

Popkultura
serial
Amazon
abonament
serial animowany
seriale
Amazon Prime
subskrypcja
Amazon Prime Video
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112