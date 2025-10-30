Prime Video z 42 nowościami w listopadzie. Wśród premier Zły zamiar i The Mighty Nein

Widzowie mogą liczyć na 42 tytuły, w tym nowe thrillery, komedie i popularne klasyki.
Listopad na Prime Video przyniesie zarówno świeże produkcje oryginalne, jak i znane hity, które powracają w odświeżonym repertuarze. Wśród nowości znajdzie się Zły zamiar, thriller psychologiczny z Davidem Duchovnym w roli charyzmatycznego korepetytora, którego prawdziwa natura okazuje się znacznie mroczniejsza, niż można przypuszczać. Premierę zaplanowano na 14 listopada.
Amazon Prime Video – listopad pełen premier i klasyki
Fani komedii również znajdą coś dla siebie – Wybryk, z udziałem Kevina Jamesa i Alana Ritchsona, zadebiutuje 12 listopada, oferując pełen chaosu humor o ojcach próbujących dorównać energii swoich dzieci. Z kolei miłośnicy animacji fantasy powinni zwrócić uwagę na The Mighty Nein, nowy serial studia Critical Role, który zadebiutuje 19 listopada i opowie o grupie wyrzutków łączących siły, by uratować magiczny artefakt.
Oprócz premier oryginalnych, platforma przygotowała też imponujący zestaw klasyków. Już 1 listopada pojawią się m.in. Pół żartem, pół serio, Laleczka Chucky, Kosmiczne jaja, Ronin, Legalna blondynka i Fargo. W kolejnych dniach listopada katalog uzupełnią takie tytuły jak Oddział Delta, Candyman, Elf czy Ostatnie tango w Paryżu.
GramTV przedstawia:
Pełna lista obejmuje łącznie 42 nowe pozycje, a wśród serialowych kontynuacji warto wymienić Hazbin Hotel: sezon 2, Maxton Hall – Dwa światy: sezon 2 oraz nowy projekt Bat-Fam, skupiający się na rodzinie Batmana i obrońcach Gotham City. Poniżej zamieszczamy pełną ofertę na listopad:
Premiery:
Hazbin Hotel: sezon 2 – kontynuacja – 2 listopada
Nice to Not Meet You: sezon 1 – 3 listopada
Tyler Perry's Finding Joy – 5 listopada
Maxton Hall - Dwa światy: sezon 2 – 7 listopada
Bat-Fam: sezon 1 – 10 listopada
Wybryk – 12 listopada
Belén – 14 listopada
Zły zamiar: sezon 1 – 14 listopada
June Farms: sezon 1 – 17 listopada
The Mighty Nein: sezon 1 – 19 listopada
Kathleen Madigan - The Family Thread – 21 listopada
Tytuły na licencji:
Pół żartem, pół serio – 1 listopada
Gry wojenne – 1 listopada
Laleczka Chucky – 1 listopada
Jutro będzie futro 2 – 1 listopada
Piżama party – 1 listopada
Gatunek 4: Przebudzenie – 1 listopada
Agent Cody Banks – 1 listopada
Wróć do mnie – 1 listopada
Legalne blondynki – 1 listopada
Gorący pościg – 1 listopada
Dorwać małego – 1 listopada
Legalna blondynka – 1 listopada
Kosmiczne jaja – 1 listopada
Stygmaty – 1 listopada
Legalna blondynka 2 – 1 listopada
Be Cool – 1 listopada
Ronin – 1 listopada
Oddział Delta – 2 listopada
Rob Roy – 2 listopada
Annie Hall – 2 listopada
Candyman – 2 listopada
Ostatnie tango w Paryżu – 2 listopada
Zaginiony w akcji – 2 listopada
Oddział Delta 2 – 2 listopada
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale baliście się zapytać – 2 listopada
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!