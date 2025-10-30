Prime Video z 42 nowościami w listopadzie. Wśród premier Zły zamiar i The Mighty Nein

Widzowie mogą liczyć na 42 tytuły, w tym nowe thrillery, komedie i popularne klasyki.

Listopad na Prime Video przyniesie zarówno świeże produkcje oryginalne, jak i znane hity, które powracają w odświeżonym repertuarze. Wśród nowości znajdzie się Zły zamiar, thriller psychologiczny z Davidem Duchovnym w roli charyzmatycznego korepetytora, którego prawdziwa natura okazuje się znacznie mroczniejsza, niż można przypuszczać. Premierę zaplanowano na 14 listopada.

Amazon Prime Video – listopad pełen premier i klasyki

Fani komedii również znajdą coś dla siebie – Wybryk, z udziałem Kevina Jamesa i Alana Ritchsona, zadebiutuje 12 listopada, oferując pełen chaosu humor o ojcach próbujących dorównać energii swoich dzieci. Z kolei miłośnicy animacji fantasy powinni zwrócić uwagę na The Mighty Nein, nowy serial studia Critical Role, który zadebiutuje 19 listopada i opowie o grupie wyrzutków łączących siły, by uratować magiczny artefakt.