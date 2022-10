Priest Simulator na zwiastunie. Spowiedź, walka z szatanistami, rajd Maluchem

Polska produkcja Priest Simulator zadebiutuje we wczesnym dostępie już 6 października . Deweloper Asmodev i wydawca Ultimate Games przypominają nam o tym fakcie, udostępniając napakowany akcją zwiastun z muzyką metalową w tle . Filmik zamieszczamy na samym dole. Oczywiście tego, co raz zobaczone, nie da się odzobaczyć – oglądacie więc na własną odpowiedzialność.

Wciel się w rolę księdza wampira, który pragnie odzyskać nietoszopa i wrócić do Piekła. Aby osiągnąć cel, zwalczaj hordy szatanistów, buduj muskuł, odnawiaj kościół i gromadź splendor.

W walce z szatanistami – i nie tylko, bo na głowie mamy też chociażby opętanych mieszkańców wsi – mamy korzystać z ośmiu broni; będzie można używać dwóch jednocześnie. A jeśli chodzi o renowację kościoła, to raczej chodzi o przyziemne kwestie, jak na przykład zmywanie graffiti ze ścian. Nie wiadomo jeszcze, do czego może służyć Maluch, którego pokazano na trailerze. A że mówi się, że ciekawość jest pierwszym stopniem do piekła – dlatego chyba lepiej nie wnikać.