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Prezes PlayStation przerwał milczenie. Czy Sony naprawdę odwraca się od PC?

Maciej Petryszyn
2026/06/20 18:00
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Kwestia zmiany podejścia Sony do portów gier na PC to rzecz… dziwna. Z jednej strony wszystkie ruchy Japończyków wskazują na zmianę kursu.

Z drugiej sami twórcy PlayStation niczego oficjalnie nie potwierdzają. Nawet w związanych z tym tematem wypowiedziach.

PlayStation Studios
PlayStation Studios

Co dalej z grami z PlayStation na PC?

Już pod koniec lutego pojawiły się doniesienia, jakoby Sony po kilku latach starań miało zrezygnować z portowania swoich gier na komputery osobiste. Od tego momentu minęły blisko 4 miesiące, w których trakcie żadna jednoznaczna deklaracja nie padła. Mimo to wersji na PC nie dostały już Ghost of Yotei i Saros, a zanosi się, że podobny los spotka m.in. Marvel’s Wolverine i God of War: Laufey. Mimo to podczas niedawnego wywiadu z Famitsu prezes i dyrektor generalny PlayStation, Hideaki Nishino, zapewniał, iż firma nie rezygnuje z tej platformy. Co więcej, przyznał, że wydanie komputerowego portu w przypadku ewentualnych związanych z tym korzyści nadal będzie przez Japończyków rozważane.

Jednocześnie Nishino stwierdził, iż w przypadku gier usług planowane są równoczesne premiery na PC i PS5:

Zawsze dobieramy platformę w zależności od charakterystyki danego tytułu. Jeśli wydanie gry na PC pozwoliłoby zmaksymalizować jakość doświadczenia gracza, nadal będziemy rozważać taką możliwość.

Naszą obecną główną polityką jest jednak dalsze wzmacnianie wartości doświadczeń, jakie PlayStation może zaoferować w przypadku tworzonych wewnętrznie gier single-player.

Jednocześnie uważamy, że ważne jest, aby gry-usługi live service docierały do jak najszerszego grona odbiorców poprzez rozgrywkę sieciową. Dlatego nadal traktujemy wydania jednocześnie na PS5 i PC jako standard w przypadku tego typu produkcji.

Niezależnie od platformy, będziemy podejmować decyzje zgodnie z zasadą dostarczania możliwie najlepszego doświadczenia, które w pełni wykorzystuje unikalne cechy danego tytułu.

GramTV przedstawia:

Trudno jednak nie odebrać tych ogólnikowych stwierdzeń jako swoistego potwierdzenia. Jeżeli już coś, tworzonego głównie z myślą o PlayStation 5, trafi na PC, to będzie to raczej produkcja live service, a nie doświadczenie dla jednego gracza. Z jednej strony, biorąc pod uwagę doniesienia o sprzedaży poszczególnych PC-owych portów, trudno się dziwić. Z drugiej taki ruch może oznaczać mocne odcięcie Sony od rynku chińskiego.

Źródło:https://playday.one/2026/06/18/playstation-ceo-hideaki-nishino-comments-on-playstations-pc-strategy/

Tagi:

News
PC
Sony
PlayStation
port
Famitsu
PlayStation 5
PS5
port gry
Hideaki Nishino
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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