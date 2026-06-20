Prezes PlayStation przerwał milczenie. Czy Sony naprawdę odwraca się od PC?

Z drugiej sami twórcy PlayStation niczego oficjalnie nie potwierdzają. Nawet w związanych z tym tematem wypowiedziach.

Co dalej z grami z PlayStation na PC?

Już pod koniec lutego pojawiły się doniesienia, jakoby Sony po kilku latach starań miało zrezygnować z portowania swoich gier na komputery osobiste. Od tego momentu minęły blisko 4 miesiące, w których trakcie żadna jednoznaczna deklaracja nie padła. Mimo to wersji na PC nie dostały już Ghost of Yotei i Saros, a zanosi się, że podobny los spotka m.in. Marvel’s Wolverine i God of War: Laufey. Mimo to podczas niedawnego wywiadu z Famitsu prezes i dyrektor generalny PlayStation, Hideaki Nishino, zapewniał, iż firma nie rezygnuje z tej platformy. Co więcej, przyznał, że wydanie komputerowego portu w przypadku ewentualnych związanych z tym korzyści nadal będzie przez Japończyków rozważane.