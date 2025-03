Prezent od Steam na nowy miesiąc. Kolejna darmowa gra do odebrania

Na dobry początek miesiąca Steam przygotował kolejną darmową grę do odebrania. Tym razem nie jest to żaden znany tytuł, ale mała, niezależna gra o łowieniu ryb. Isle of Jura zostało wydane w lutym 2022 roku, a za produkcję odpowiada EM Games. Gra spotkała się z mieszanym odbiorem na Steam, ale teraz każdy chętny może sprawdzić ten tytuł, odbierając go właśnie na platformie Valve. Oferta trwa przez kilka najbliższych dni, więc warto z niej skorzystać.

Alex musi dokończyć swój raport z biologii! Szukając gatunków do badań, wybiera się na wyprawę wędkarską na Jurę – odległą i piękną wyspę. Funkcje: Złap ponad 50 gatunków ryb

Opanuj 3 różne techniki wędkarskie

Znajdź artefakty i ukończ kolekcję wyspy

Rozmawiaj z mieszkańcami wyspy

Zwiedzaj we własnym tempie

Kolejna darmowa gra na Steam

Jeżeli jesteście chętni na odebranie darmowego Isle of Jura, to udajcie się na tę stronę. Następnie kliknijcie przycisk „Dodaj do konta”. Produkcja zostanie dodana do Waszego konta na Steam. Oferta trwa tylko do 9 marca do godziny 18:00 czasu polskiego.