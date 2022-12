Jeszcze jeden prezent dla graczy PC. Odbierzcie kolejną darmową grę na Steam

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, a jak święta, to i prezenty. Podobnego zdania jest również najwyraźniej Rebellion, który postanowił sprawić niespodziankę wszystkim graczom PC. Firma przygotowała bowiem specjalną promocję, dzięki której użytkownicy komputerów osobistych mogą za darmo zdobyć klucz Steam do gry Aliens versus Predator Classic 2000. Zainteresowani muszą spełnić jeden warunek.

Aliens versus Predator Classic 2000 za darmo na PC

Aby bezpłatnie otrzymać cyfrową wersję gry Aliens versus Predator Classic 2000 na Steam, gracze muszą udać się na stronę firmy Rebellion i zapisać się do newslettera. Klucz do wspomnianej produkcji zostanie natomiast wysłany na podany przez Was adresie mailowy. Warto jednak nie zwlekać, ponieważ oferta dostępna będzie przez ograniczony czas.