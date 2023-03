Prequel Diuny z poważnymi problemami. Reżyser i gwiazda odchodzą z serialu

Źle się dzieje z serialową Diuną. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że do obsady Dune: The Sisterhood dołączył gwiazdor Wikingów, a teraz okazuje się, że prace nad produkcją zostały wstrzymane po rezygnacji reżysera i jednej z gwiazd. Z serialem rozstał się Johan Renck, producent wykonawczy Czarnobyla, który miał wyreżyserował pierwsze dwa odcinki prequela Diuny. Twórcy szukają zastępstwa, ale to nie jedyny problem produkcji.

Problemy na planie Dune: The Sisterhood – prace przerwane na kilka miesięcy

Z Dune: The Sisterhood rozstała się również jedna z głównych gwiazd projektu, czyli Shirley Henderson. Aktorka miała wcielić się w Tulę Hakonnen i obecnie trwają poszukiwania nowej osoby, która wcieli się w tę postać. Przypomnijmy, że niedługo po starcie produkcji z serialu zrezygnowała Diane Aemu-John, która napisała scenariusz pilotażowego odcinka i współtworzyła Dune: The Sisterhood wraz z Alison Shapker, która została jedyną showrunnerką serialu.