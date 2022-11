Premiery w Amazon Prime Video na listopad. Sporo ciekawych filmów w ofercie

Amazon zaprezentował listę nowości na ten miesiąc. Tym razem subskrybenci Amazon Prime Video mogą liczyć na mocną ofertę filmową, wśród której nie zabraknie oczekiwanego My Policeman z Harrym Stylesem. Ponadto widzowie obejrzą komedię The People We Hate at the Wedding oraz serial Mammals w gwiazdorskiej obsadzie. Pełną listę premier wraz z opisami każdej z produkcji znajdziecie poniżej.

My Policeman – 4 listopada

Opowiadający o zakazanej miłości i zmieniających się konwencjach społecznych, My Policeman śledzi troje młodych ludzi – policjanta Toma (Harry Styles), nauczycielkę Marion (Emma Corrin) i kuratora muzeum Patricka (David Dawson) – podczas emocjonującej podróży w latach 50. do Wielkiej Brytanii. W latach 90., Tom (Linus Roache), Marion (Gina McKee) i Patrick (Rupert Everett) wciąż nie mogą pogodzić się z tęsknotą i żalem, ale teraz mają ostatnią szansę na naprawienie szkód z przeszłości. Na podstawie książki Bethan Roberts reżyser Michael Grandage rzeźbi wizualnie poruszający portret trzech osób uwikłanych w zmieniające się fale historii, wolności i przebaczenia.

Mammals – 11 listopada

To, co zaczyna się jako romantyczna ucieczka, szybko przeradza się w dramat mrocznej komedii, który odkrywa prawdy tkwiące w sercu współczesnych związków. MAMMALS opowiada historię Jamiego (JAMES CORDEN), szefa kuchni z gwiazdką Michelin, którego świat wali się na głowę, gdy odkrywa szokujące tajemnice dotyczące swojej ciężarnej żony, Amandine (MELIA KREILLING). Jamie szuka odpowiedzi z pomocą swojego szwagra Jeffa (COLIN MORGAN). Za sprawą śledztwa pogłębiają się pęknięcia w małżeństwie Jeffa z siostrą Jamiego, Lue (SALLY HAWKINS). Jeff próbuje dotrzeć do Lue, ale to tylko sprawia, że ​​kobieta zagłębia się w tajemniczy świat fantasy.

The People We Hate at the Wedding – 18 listopada

Dysfunkcyjne amerykańskie rodzeństwo, Alice (Kristen Bell) i Paul (Ben Platt) wiedzą, że nie żyje im się najlepiej. Kiedy zostają zaproszeni na idealne wesele swojej bogatej, brytyjskiej i zdezorientowanej przyrodniej siostry Eloise, która zawsze wydaje się mieć przewagę nad nimi, chcą w końcu wykorzystać swoją szansę daną przez los. Jednak ich wiecznie optymistyczna mama (Allison Janney) postrzega to z kolei jako szansę dla trójki swoich dzieci, aby przepracowały lata zazdrości i urazy, aby ponownie połączyć się jako mniej lub bardziej dorośli ludzie i nauczyć się kochać się nawzajem tak, jak kiedyś.

Good Night Oppy – 23 listopada

Good Night Oppy opowiada inspirującą prawdziwą historię Opportunity, łazika, który został wysłany na Marsa na 90-dniową misję, ale przetrwał 15 lat. Film śledzi przełomową podróż Opportunity na Marsa i niezwykłą więź, jaka nawiązała się między robotem a jej ludźmi, oddalonymi o miliony kilometrów.

Meet Cute – 25 listopada

Kiedy spotykają się Sheila i Gary, to miłość od pierwszego wejrzenia – dopóki nie zdamy sobie sprawy, że ich magiczna randka wcale nie była przeznaczeniem. Sheila ma wehikuł czasu i wciąż się zakochują. Ale kiedy idealna noc nigdy nie wystarcza, Sheila podróżuje do przeszłości Gary'ego, aby zmienić go w idealnego mężczyznę.