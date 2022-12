Premiery w Amazon Prime Video na grudzień. Platforma zaprezentowała nowości

Grudniowa oferta Amazon Prime Video nie jest zbyt długa, za to rekompensuje ją jakość premierowych produkcji. Na platformie znalazła się już pierwsza nowość, czyli „Boże Narodzenie u ciebie czy u mnie?” z Asą Butterfieldem. W kolejnych tygodniach otrzymamy jeszcze dwa oczekiwane filmy, w tym świąteczną komedię „Something From Tiffany’s”. Oficjalna rozpiska nie uwzględniła natomiast „Nanny”, czyli zwycięskiego filmu na tegorocznym festiwalu Sundance, który pojawi się 16 grudnia, choć nie wiadomo, czy również w polskiej ofercie. Listę zamyka trzeci sezon „Jacka Ryana”. Poniżej prezentujemy wspomniane produkcje wraz z opisem, datą premiery i zwiastunem.

Boże Narodzenie u ciebie czy u mnie? – już jest

Studenci Hayley i James są młodzi i zakochani. Po pożegnaniu się w święta Bożego Narodzenia na londyńskiej stacji kolejowej oboje podejmują tę samą szaloną decyzję o zamianie pociągów i zrobieniu sobie nawzajem niespodzianek. Mijając się na stacji, zupełnie nie zdają sobie sprawy, że właśnie zamienili się świętami. Hayley przybywa do ogromnej posiadłości w małej wiosce w Gloucester, aby znaleźć miejsce, w którym Boże Narodzenie nie istnieje, podczas gdy James kieruje się na północ, do małego domu w Macclesfield, i wkracza w ciepłe i chaotyczne pandemonium, które tylko duże rodzinne święta Bożego Narodzenia może przynieść. Kiedy cały kraj jest pokryty największymi opadami śniegu w historii, zdezorientowani kochankowie zostają uwięzieni w najbardziej szalonym okresie w roku. Tradycje bożonarodzeniowe zostają wywrócone do góry nogami, sekrety wychodzą na jaw, a rodzinne prawdy zostają opowiedziane z zabawnymi konsekwencjami. Para zdaje sobie sprawę, że bardzo dużo o sobie nie wie.

Something From Tiffany’s – 9 grudnia

Nic nie może się równać z magią i emocjami świąt w Nowym Jorku, gdzie ulice jarzą się światłami, okna oślepiają, a specjalne pudełko od Tiffany może zmienić bieg życia człowieka. Albo kilka żyć. Rachel i Gary (Zoey Deutch, Ray Nicholson) są dość szczęśliwi, ale nie całkiem gotowi na to wielkie zobowiązanie. Ethan i Vanessa (Kendrick Smith Sampson, Shay Mitchell), idealna para, mają ogłosić oficjalnie ogłosić swoje wielkie plany. Kiedy zwykłe pomieszanie prezentów powoduje, że ich ścieżki się krzyżują, rozpoczyna się seria zwrotów akcji i nieoczekiwanych odkryć, które prowadzą ich tam, gdzie naprawdę powinni być. Bo miłość – jak życie – jest pełna niespodzianek, w świątecznym romansie.

Jack Ryan: Sezon 3 – 21 grudnia

W trzecim sezonie serii thrillerów akcji Jack Ryan pracuje jako oficer prowadzący CIA w Rzymie, kiedy dowiaduje się, że Projekt Sokol, tajny plan odbudowy imperium sowieckiego, zostaje wskrzeszony ponad 50 lat po tym, jak sądzono, że został zamknięty. Jack wyrusza na misję, aby potwierdzić informacje wywiadowcze, ale sprawy szybko się komplikują i zostaje niesłusznie wplątany w większy spisek. Oskarżony o zdradę, z „czerwoną notą” o jego aresztowaniu, Jack jest zmuszony uciekać przed własnym rządem, jeśli ma jakąkolwiek nadzieję na odkrycie zbuntowanej frakcji, zanim będzie za późno. Przemierzając Europę, uciekając zarówno przed byłymi sojusznikami, jak i nowymi wrogami, Jack ściga się z czasem, aby powstrzymać kaskadę destabilizujących konfliktów przed globalną katastrofą.