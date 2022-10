Lista premier na konsolach Xbox i PC. Dwie nowości w Xbox Game Pass i nie tylko

Zgodnie z tradycją Microsoft zaprezentował listę gier, które w nadchodzących dniach zadebiutują na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox. Posiadaczy wspomnianych platform czeka dość intensywny tydzień, podczas którego będą mieli okazję zapoznać się z aż 18 nowymi tytułami. Bez wątpienia jedną z bardziej interesujących produkcji na liście jest wyczekiwany Scorn, czyli pierwszoosobowa gra w konwencji horroru w klimatach science fiction inspirowana dziełami H.R. Gigera. Tytuł zadebiutuje na rynku już 14 października i tego samego dnia trafi do Xbox Game Pass.



W przyszłym tygodniu abonenci Microsoftu otrzymają jeszcze jedną nowość w postaci Eville, które zadebiutuje na rynku i w usłudze 11 października. W nadchodzących dniach na nudę nie powinni narzekać również miłośnicy gier sportowych. W czwartek, 13 października, do sprzedaży trafi bowiem PGA Tour 2K23, a dzień później – 14 października – fani hokeja na lodzie będą mogli rozpocząć swoją przygodę z NHL 23.



Bez wątpienia na uwagę zasługuje również WW2: Bunker Simulator, Asterigos: Curse of the Stars czy też Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway. Pełną listę przyszłotygodniowych premier na konsolach Microsoftu oraz komputerach znajdziecie natomiast poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox.

Premiery gier na Xbox i PC (10-14 października 2022):