Premiery Disney+ na listopad. Mnóstwo ciekawych nowości w ofercie

To będzie jeden z najlepszych miesięcy w historii Disney+. Już w listopadzie na subskrybentów czeka mnóstwo interesujących nowości, na czele z nowym serialem fantasy, Willow. Ponadto w przyszłym miesiącu widzowie będą mieli okazję obejrzeć Śnięty Mikołaj: Serial oraz serial dokumentalny Bez granic z Chrisem Hemsworthem.

W listopadzie na Disney+ zadebiutuje tylko jeden głośny film, czyli Rozczarowana. Kontynuacja Zaczarowanej z 2007 roku to jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji przyszłego miesiąca, która z pewnością przyciągnie wiele subskrybentów przed ekrany. Ponadto w ofercie pojawią się seriale Zwierzogród+, Pacjent oraz Zakłamanie. Pełną ofertę znajdziecie poniżej.

Disney+ - premiery w listopadzie 2022

David Beckham: Drużyna w opałach (serial) – 9 listopada

David Beckham wraca w rodzinne strony. Dołącza do klubu Westward Boys we wschodnim Londynie, drużyny grającej w Echo Premier League, od której to zaczęła się jego przygoda z piłką. Westward nie wygrał ani jednego meczu przez cały sezon i w dodatku grozi im kolejny spadek w tabeli. Przed Beckhamem stoi spore wyzwanie. Czy uda mu się uratować drużynę?

Śnięty Mikołaj: Serial – od 16 listopada

Scott Calvin zbliża się do swoich 65. urodzin i zdaje sobie sprawę, że nie może być wiecznie Mikołajem. Zauważa, że zaczyna wykonywać obowiązki Świętego coraz wolniej, ale co ważniejsze, ma rodzinę, która mogłaby czerpać wiele korzyści z życia w normalnym świecie. Szczególnie dwaj synowie, z których jeden dorastał w Lakeside w stanie Illinois, a drugi – na biegunie północnym. Mając do pomocy mnóstwo elfów, Scott postanawia znaleźć odpowiedniego następcę na stanowisku Mikołaja. W tym samym czasie próbuje również przygotować swoich najbliższych na nową przygodę, czyli życie na południe od bieguna.

Bez granic z Chrisem Hemsworthem (serial) – 16 listopada