Premierowa niespodzianka od Max. Film w listopadzie zadebiutował w kinach, a już dostępny jest na platformie

I takie prezenty to lubimy. Bez żadnych zapowiedzi na platformie Max pojawił się ubiegłoroczny polski hit, czyli Listy do M. Pożegnania i powroty. Jest to szósta odsłona popularnego cyklu świątecznych komedii. Najnowsza część zadebiutowała na początku listopada 2024 roku i do tego czasu przyciągnęła do kin prawie 2 miliony widzów. Z okazji Walentynek Max postanowiło zrobić swoim subskrybentom prezent i film jest już możliwy do obejrzenia na platformie po trzech miesiącach od kinowego debiutu.

Listy do M. Pożegnania i powroty dostępne na platformie Max z okazji Walentynek

Listy do M. Pożegnania i powroty oferują widzom poznanie zupełnie nowych bohaterów, jak i spotkanie się z dawno niewidzianymi postaciami. Powraca chociażby Maciej Stuhr jako Mikołaj Konieczny, który rozstał się z serią po drugiej części, a także Andrzej Grabowski, który ostatni raz zagrał rolę Czarka w trzeciej odsłonie.