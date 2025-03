Premierowa gra za darmo na Steam. Oferta ważna tylko przez 24 godziny

Party Club to gra podobna w założeniach do Overcooked, Moving Out, Let's Cook Together oraz PlateUp!, w której prowadzimy restaurację, serwując jedzenie, pomagając klientom i zarządzając całym tym chaosem w zabawie dla maksymalnie czterech graczy. Jest to więc idealna propozycja dla fanów kooperacyjnego grania.

Graj solo lub z maksymalnie z 4 znajomymi w trybie kanapowym lub w trybie kooperacji online i zamień swój lokal w najgorętsze miejsce w okolicy. Witaj klientów przy drzwiach, wybieraj dla nich miejsca i dbaj o ich zadowolenie. Jeśli ktoś sprawia zbyt duże problemy, zawsze możesz go dosłownie wyrzucić za drzwi! Twoi klienci to zwierzęta o unikalnych osobowościach i preferencjach dotyczących miejsc. Uważaj – posadzenie pandy obok tygrysa może się źle skończyć! Bądź czujny wobec specjalnych klientów – niektórzy mogą nieświadomie wypuścić gaz i powalić cię na ziemię, a inni mogą spróbować zrobić to w bardziej tradycyjny sposób. Ustawiaj stoły, automaty z sokami, a nawet toalety tam, gdzie chcesz! Rób zakupy na koniec każdego dnia i opracowuj strategię układu lokalu, aby poradzić sobie z napływem klientów i wyzwaniami.

Kolejna darmowa gra na Steam

Jeżeli jesteście chętni odebrać za darmo Party Club, to udajcie się pod ten adres. Oferta trwa tylko przez najbliższą dobę i skończy się już jutro, czyli 18 marca o godzinie 16:00 czasu polskiego.