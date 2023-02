Premierowa gra za darmo na Steam. Odbierzcie kolejny prezent na PC

Jeżeli jesteście zainteresowani odbiorem darmowego Digital Eclipse Arcade: Q.P.I.D., to udajcie się pod ten adres, aby zapisać się do newslettera wydawcy. Kod na grę do wykorzystania na Steam otrzymacie w wiadomości mailowej od 24 do 48 godzin od zapisania. Po otrzymaniu kodu możecie odsubskrybować newsletter. Nie podano, do kiedy ważna jest oferta, więc warto się pośpieszyć.

