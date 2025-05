Premierowa gra za darmo na Steam. Ale trzeba się pośpieszyć, gdyż oferta trwa tylko 24 godziny

Czwartek to tradycyjnie wysyp darmowych gier i oprócz nowych prezentów od Epic Games Store , również na Steam możecie za darmo odebrać grę. Tym razem to nie żaden starszy tytuł, ale zupełnie nowa, premierowa produkcja, która została udostępniona za darmo przez deweloperów przez pierwsze 24 godziny. Właśnie dzisiaj swoją premierę ma Nubs! Arena od Rangatang i Glowfish Interactive i już teraz możecie odebrać tę grę całkowicie za darmo. Warto się więc pośpieszyć i przypisać produkcję do swojego konta.

Nubs! Arena oferuje rozgrywki PvP na arenie od 4 do 20 graczy. To produkcja, w której gracz musi wykazać się refleksem i zręcznością, a także zrozumieniem mechanik rodem z roguelite’a, które zadecydują o zwycięstwie. Poniżej przeczytacie opis produkcji.

Nuby to mali, nieprzewidywalni wojownicy, którzy toczą nieustanną walkę na arenie, starając się dotrwać do samego końca. W trybie sieciowym lub lokalnej kooperacji na kanapie, od 4 do 20 graczy może stoczyć błyskawiczną walkę PvP, w której szybki refleks i wzmocnienia rodem z roguelite decydują o zwycięstwie. Wyróżnij się w chaosie dzięki masie dziwacznych strojów i barw rzucających się w oczy. Dzięki tak wielu kombinacjom będziesz wyglądać przerażająco, zabawnie, modnie lub totalnie absurdalnie. Zacznij od podstawowej broni, a następnie przeczesuj pole bitwy w poszukiwaniu ulepszeń. Otwieraj skrzynie, aby wzmocnić siłę ognia, lub odbieraj broń pokonanym wrogom – w końcu nie będą jej już potrzebować. Walcz na dynamicznych arenach pełnych śmiertelnych niebezpieczeństw. Przeciwnicy to tylko jedno z twoich zmartwień – uważaj też na kolce, lawę i inne zagrożenia. Nawet śmierć nie jest końcem. Po wyeliminowaniu stajesz się latającą gwiazdą zawierającą wszystkie twoje nadzieje, marzenia i żale. Przetrwaj wystarczająco długo w tej formie, a otrzymasz kolejną szansę na zwycięstwo. Każdy mecz składa się z pięciu szalonych rund. Po każdej z nich wybierasz umiejętność pasywną, która albo ułatwi ci przetrwanie, albo zwiększy absurdalność bitwy. Wybieraj strategicznie lub zdecyduj się na zdolność z najgłupszą nazwą – wszystko zależy od ciebie.

Kolejna darmowa gra na Steam

Jeżeli chcecie odebrać Nubs! Arena, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Dodaj do konta”. Gra od razu zostanie przypisana do Waszego konta Steam. Przypomnijmy jeszcze raz, że oferta trwa tylko do jutra do godziny 15:00.