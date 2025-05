Premiera Tokyo Xtreme Racer opóźniona do września. Twórcy mają kilka elementów do poprawienia

Studio Genki poinformowało, że wersja 1.0 gry ukaże się dopiero pod koniec września 2025 roku, tłumacząc to chęcią spełnienia oczekiwań graczy. Gra pojawiła się w styczniu we wczesnym dostępie i spotkała się z pozytywnym odbiorem społeczności. Co więcej, cieszyła się większym zainteresowaniem, niż zakładano. Tokyo Xtreme Racer pozwala graczom na nocne ściganie po autostradach tytułowego miasta, walcząc z rywalami jeden na jednego.

Premiera Tokyo Xtreme Racer opóźniona

Od styczniowego debiutu wczesnego dostępu gra otrzymała kilka aktualizacji, między innymi tryb fotograficzny i dodatkowe opcje personalizacji, co pokazuje że twórcy nieustannie pracują nad grą, aby spełnić oczekiwania fanów. Niestety zamiast oczekiwanych „około czterech miesięcy” od wczesnego dostępu do wersji 1.0, deweloperzy przedłużyli ten okres o kolejne miesiące.