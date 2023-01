The Dark Pictures: Switchback opóźnione. PSVR2 traci jeden z tytułów startowych

Zapowiedziana na początku listopada gra The Dark Pictures: Switchback, czyli spin-off serii The Dark Pictures Anthology przygotowany z myślą o PlayStation VR2, miała być jednym z tytułów startowych dla nowych gogli wirtualnej rzeczywistości od Sony. Okazuje się jednak, że – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – produkcja Supermassive Games nie zadebiutuje na rynku wraz ze wspomnianym sprzętem japońskiej firmy.

The Dark Pictures: Switchback nie zadebiutuje w lutym na PlayStation VR2

Supermassive Games opublikowało wczoraj za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter komunikat, w którym poinformowano, że The Dark Pictures: Switchback jest „najambitniejszą” produkcją stworzoną z myślą o goglach wirtualnej rzeczywistości w historii studia, dlatego też twórcy chcą mieć pewność, że gracze otrzymają jak najbardziej „dopracowane i przerażające” wrażenia.



Z tego właśnie względu deweloperzy podjęli decyzję o opóźnieniu debiutu The Dark Pictures: Switchback na PlayStation VR2. Zgodnie z przekazanymi informacjami nową datę premiery gry wyznaczono na 16 marca 2023 roku. Studio podziękowało również fanom za zainteresowanie tytułem oraz cierpliwość.



Na koniec przypomnijmy, że w The Dark Pictures: Switchback gracze wcielą się w postać siedzącą w wagoniku przemierzającym lokacje znane z pierwszego sezonu The Dark Pictures Anthology. W każdym z miejsc użytkownicy będą musieli natomiast stawić czoła różnym niebezpieczeństwom i charakterystycznym dla danej odsłony oponentom.

