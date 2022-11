The Dark Pictures: Switchback VR zapowiedziane. To horror z roller coasterem

Supermassive Games ma pełne ręce roboty. W lecie studio wypuściło The Quarry, a już za niewiele ponad dwa tygodnie zadebiutuje kolejna odsłona The Dark Pictures. Tymczasem teraz deweloper zapowiada nowy horror: The Dark Pictures Switchback. Będzie to produkcja przeznaczona na VR. Zapowiedź ubogacono klimatycznym zwiastunem, który publikujemy na dole tej wiadomości.