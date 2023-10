Premiera Marvel’s Spider-Man 2. Sony przypomina wydarzenia z poprzednich gier

Przygotowany przez Insomniac Games i Sony materiał pozwala odświeżyć historię przedstawioną zarówno w Marvel’s Spider-Man , jak i Marvel’s Spider-Man: Miles Morales . Oczywiście nie jest to szczegółowe podsumowanie wydarzeń, ale nie zaszkodzi rzucić na nie okiem przed ponowną wizytą w Nowym Jorku, zwłaszcza jeśli ogrywaliście wspomniane tytuły w momencie ich premiery.

Niesamowita moc symbionta zmusza Petera i Milesa do stawienia czoła ostatecznej próbie siły, zarówno tej objawianej w masce, jak i po jej zdjęciu. Czy uda im się odnaleźć równowagę między życiem prywatnym a obowiązkiem chronienia tych, którzy potrzebują pomocy? – czytamy na stronie PlayStation.

Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Spider-Man 2 debiutuje dzisiaj – 20 października 2023 roku – wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Insomniac Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Marvel's Spider-Man 2 – pająków 2-óch.