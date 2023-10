Marvel’s Spider-Man 2 to najwyżej oceniana gra Insomniac Games. PS5 ma nowy hit

Wygląda na to, że kontynuacja przygód Człowieka-Pająka nie zawodzi.

W niedzielę Sony zaprezentowało premierowy zwiastun Marvel’s Spider-Man 2. Wczoraj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – w sieci pojawiły się recenzje wyczekiwanej kontynuacji przygód Człowieka-Pająka z 2018 roku. Opinie branżowych mediów zapowiadają, że wspomniana produkcja spełnia oczekiwania. Co więcej, Marvel’s Spider-Man 2 jest najwyżej ocenianą grą w historii studia Insomniac Games.

Marvel’s Spider-Man 2 to najlepsza gra w historii Insomniac Games. Recenzje mówią same za siebie

W chwili pisania tej wiadomości Marvel’s Spider-Man 2 może pochwalić się średnią ocen na poziomie 91 punktów (na podstawie 122 opinii) w serwisie Metacritic. Jak wspomnieliśmy wyżej, jest to najwyżej oceniana gra w historii Insomniac Games. Takim sam rezultat osiągnęła wyłącznie jedna produkcja w dorobku wspomnianego studia, a mianowicie wydane w 2004 roku Ratchet & Clank: Up Your Arsenal.