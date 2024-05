Netflix najsilniejszy na rynku. Disney i Warner Bros. łączą siły. Wracamy do czasów kablówek?

Disney i Warner Bros. Discovery doszły do wniosku, że w pojedynkę nie mają szans na rynku streamingowym. Dlatego przygotowują plan współpracy i połączą siły.

Jak zapowiedziały Disney i Warner Bros. Discovery obecnie trwają prace nad usługą pakietową, która połączy Disney+, Hulu i Max w jedną ofertę. Inicjatywa ma na celu stworzenie atrakcyjnej oferty, z którą da się dotrzeć do sporej liczby użytkowników. Szczegóły dotyczące daty premiery i cen nie są jeszcze znane. Jednak już teraz wiadomo, że pakiet będzie dostępny zarówno w formacie z reklamami, jak i bez reklam, zgodnie z różnymi preferencjami i budżetami widzów. Disney i Warner Bros. Łączą siły, żeby rywalizować z Netfixem Tradycyjny model telewizji przegrał pewnego dnia z rozwijającym się rynkiem transmisji strumieniowej. Platformy tego typu są wygodne, bo ich treści docierają bezpośrednio do użytkownika, udostępniają zróżnicowane subskrypcje i bardzo łatwą rezygnację z usług. Ma to oczywiście drugą stronę medalu i spore wyzwania, jak choćby duża liczba rezygnacji z subskrypcji i usług. Netflix daje sobie z tym radę i wciąż króluje na rynku, a inni streamerzy wywodzący się w większości ze starych wytwórni filmowych, nie potrafi dotrzymać mu kroku. Wynika to z faktu, że Netflix szedł od razy na nowe i nie musiał jak konkurenci ciągnąć za sobą bagażu przerośniętego zatrudnienia, korporacyjnych naleciałości i braku zrozumienia zasad nowego rynku.

Przez dziesięciolecia operatorom płatnej telewizji udało się utrzymać stosunkowo stabilne modele abonamentowe. Jednak wraz z pojawieniem się transmisji strumieniowej widzowie często są przytłoczeni mnogością dostępnych aplikacji i opcji treści, przez co często gubią się w „niekończącym się przewijaniu” w poszukiwaniu czegoś do obejrzenia. Ten scenariusz doprowadził do rosnącej frustracji wśród konsumentów, którzy pragną bardziej zintegrowanego i przyjaznego dla użytkownika doświadczenia wizualnego.

GramTV przedstawia:

Disney i Warner Bros. są przekonani, że ich wspólny pakiet jest sposobem na wszelkie bolączki i niedoskonałości ich dotychczasowego działania. Ma zniknąć problem z utrzymywaniem kilku subskrypcji, a pojawi się uproszczony proces odkrywania treści. Jeśli dojdzie do połączenia, to wspólna oferta będzie zawierać treści produkowane przez: ABC, CNN, DC, Discovery, Disney, Food Network, FX, HBO, HGTV, Hulu, Marvel, Pixar, Searchlight i Warner Bros. Jeśli nałożymy do tego jeden wspólny abonament to rzeczywiście może być atrakcyjne dla subskrybentów. Podobny manewr zastosowały w zeszłym roku Paramount+ i Showtime. Pozwoliło im to przedstawić lepszą ofertę i przyciągnąć sporo nowych subskrybentów.

Krzysztof Żołyński Gry, filmy, seriale, komiksy, technologie i różne retro graty. Lubię także sprawdzać co słychać w kosmosie. Kiedy przytrafia się okazj wyjeżdżam w podróże dalekie lub bliskie i robię tam masę zdjęć.