Venom z własną grą od Insomniac Games? Studio nie wyklucza takiej możliwości

Chcę, żeby to była jedna z najlepszych historii o Venomie, jaką kiedykolwiek przeżyłeś […]. Skupiamy się na Marvel’s Spider-Man 2 i chcemy zobaczyć, w jaki sposób zareagują gracze. Będziemy słuchać fanów i zadamy sobie pytanie: „Ok, czego tak naprawdę chcą?”. Porozmawiamy o różnych rzeczach, kiedy już każdy będzie miał czas na sen i wakacje – poinformował Paquette.

Na koniec przypomnijmy, że Marvel's Spider-Man 2 debiutuje dzisiaj – 20 października 2023 roku – wyłącznie na konsolach PlayStation 5.