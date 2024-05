Czerwiec pełen gorących premier. Zadebiutują aż cztery duże seriale

Maj okazał się nieco spokojniejszym miesiącem dla fanów seriali i za nami premiery Faceta z zasadami od Netflixa, Gwiezdnych wojen: Opowieści z Imperium, czy Mrocznej materii od Apple TV+. Na swoje debiuty czekają z kolei trzeci sezon Bridgertonów, Algorytm miłości od Canal+, czy Eric od Netflixa. Najwyraźniej platformy zostawiły wszystko co najlepsze na sam początek lata i już w czerwcu możemy oczekiwać powrotu głośnych produkcji oraz wielkich premier nowych seriali. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Nieco ponad tydzień później na Amazon Prime Video pojawi się czwarty sezon The Boys. Platforma niedawno również zaprezentowała zwiastun swojego nadchodzącego serialu, który obiecuje jeszcze więcej krwawych starć między Vought a tytułowymi bohaterami, którzy mają na pieńku z supkami.

Na sam koniec przyszłego miesiąca Disney+ zaplanował debiut trzeciego sezonu nagrodzonego serialu The Bear. Produkcja bije wszelkie rekordy popularności seriali od Hulu, ciesząc się z wielu nagród, a co najważniejsze, wysokich ocen widzów. Trzeci sezon zapowiada się równie dobrze, co dwa poprzednie.

Rzecz jasna na tym ciekawe czerwcowe premiery seriali się nie kończą i na SkyShowtime wystartuje trzeci sezon Burmistrz Kingstown, Netflix startuje z trzecim sezonem Łasucha, a swoją premierę będzie miał również Tatuażysta z Auschwitz. W dalszej części miesiąca obejrzymy także Presumed Innocent, czy My Lady Jane.

