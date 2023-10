Marvel’s Spider-Man 2 bez trybu Nowa Gra+ na premierę, ale są też dobre wieści

Insomniac Games ujawniło, kiedy lubiany przez wielu graczy tryb trafi do kontynuacji przygód Człowieka-Pająka.

Marvel’s Spider-Man 2 to najwyżej oceniana gra Insomniac Games . Posiadacze PlayStation 5 już jutro będą mogli wrócić do Nowego Jorku i ponownie wcielić się zarówno w Petera Parkera, jak i Milesa Moralesa. Deweloperzy poinformowali jednak, że w dniu premiera kontynuacja przygód Człowieka-Pająka nie będzie mogła pochwalić się trybem Nowa Gra+ . Dobra wiadomość jest natomiast taka, że fani raczej nie będą musieli czekać zbyt długo na dodanie wspomnianego wariantu rozgrywki.

Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Spider-Man 2 zadebiutuje już jutro – 20 października 2023 roku – wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Insomniac Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Marvel's Spider-Man 2 – pająków 2-óch.