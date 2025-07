Premiera GTA 6 nie jest zagrożona? Tak twierdzą fani bazując na ostatnich ruchach Rockstara

Wśród nowych ogłoszeń o pracę, jakie pojawiły się na stronie Rockstara , znalazły się oferty dla testerów lokalizacji materiałów marketingowych. Chodzi o osoby, które będą odpowiedzialne za jakość treści promocyjnych tworzonych z myślą o konkretnych rynkach – m.in. Polsce, Francji, Niemczech, Japonii, Korei Południowej i Brazylii. Kontrakty mają potrwać rok, co może oznaczać długofalową kampanię reklamową GTA 6.

Dodatkowo studio planuje rozszerzyć rekrutację o kolejne kraje, co może świadczyć o przygotowaniach do intensywnego i globalnego etapu promocji. Zbiega się to z wcześniejszymi doniesieniami o zbliżającym się drugim zwiastunie gry, który wciąż nie został oficjalnie zaprezentowany.