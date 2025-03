Premiera GTA 5 Enhanced już za nami. Rockstar udostępnił graczom PC ulepszoną wersję gry

Chyba wszyscy fani GTA najbardziej wyczekują w tej chwili na nowy zwiastun GTA 6, który być może przeniesie nam datę premiery. Jak już się przekonaliśmy, Rockstar Games pracuje także nad innymi projektami. Wcześniej informowaliśmy między innymi przejęciu studia Video Game Deluxe. Właśnie doczekaliśmy się premiery kolejnego projektu.

GTA 5 Enhanced - opis nowej edycji

Od kilku godzin GTA 5 Enhanced jest już dostępne - duża łatka do kultowej produkcji Rockstara z 2013 roku. Będzie to odrębna wersja od oryginału dostępna do pobrania - obie mają być osobno wspierane przez twórców. Wśród ulepszeń znalazł się między innymi ray tracing i wsparcie technologii AMD FSR1 i FSR3 oraz NVIDIA DLSS 3, poprawione wsparcie dla monitorów z wysoką rozdzielczością, oficjalną kompatybilność z kontrolerami Dualsense, czy też szybsze wczytywanie się danych.