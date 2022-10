Premiera ARK 2 w Xbox Game Pass kosztowała Microsoft miliony. Znamy szczegóły

Sony również musiało sięgnąć głęboko do kieszeni, by ARK: Survival Evolved pojawiło się ofercie PlayStation Plus.

Zapowiedziana w trakcie The Game Awards 2020 gra ARK 2 ma ukazać się na rynku w przyszłym roku i w dniu swojej premiery trafić do biblioteki Xbox Game Pass. Jak się jednak okazuje, Microsoft musiał wydać niemałą fortunę, by produkcja studia Wildcard zadebiutowała we wspomnianej usłudze. Co ciekawe, również pojawienie się ARK: Survival Evolved w marcowej ofercie PlayStation Plus kosztowało Sony sporo pieniędzy.

Pojawienie się ARK i ARK 2 w usługach PlayStation Plus oraz Xbox Game Pass nie było tanim przedsięwzięciem

Na stronie Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dostępny jest dokument, z którego dowiadujemy się, że Microsoft zapłacił 2,3 mln dolarów za premierę ARK 2 w Xbox Game Pass. Ponadto amerykańska firma wydała kolejne 2,5 mln dolarów za utrzymanie w usłudze ARK: Survival Evolved przez pierwszych sześć miesięcy bieżącego roku.



Co ciekawe, abonenci giganta z Redmond wciąż mogą cieszyć się wspomnianym tytułem. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że Microsoft musiał wydać kilka dodatkowych milionów, by produkcja studia Wildcard nie opuściła usługi Xbox Game Pass w połowie roku.



Jak wspomnieliśmy wyżej, również Sony musiało sięgnąć głęboko do kieszeni, by w marcowej ofercie PlayStation Plus pojawiło się ARK: Survival Evolved. Z dokumentów dostępnych na stronie Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wynika bowiem, że udostępnienie produkcji w usłudze kosztowało japońską firmę aż 3,5 miliona dolarów.



Na koniec przypomnijmy, że ARK 2 zmierza na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Jak wspomnieliśmy na początku wiadomości, gra ma zadebiutować na rynku w przyszłym roku. Dokładana data premiery nie jest jednak znana. Warto również dodać, że w produkcji wystąpi Vin Diesel, który jest nie tylko jej twarzą, ale także producentem wykonawczym.