Prehistoryczne dinozaury i podróże w czasie. Horror Code Violet z datą premiery na PS5

Code Violet zadebiutuje na PS5 już w listopadzie

Zainteresowani Code Violet mogą już dokonać preorderów w PlayStation Store. Tytuł w wersji Standard dostępny jest teraz w cenie 229 zł. Jeśli zaś chodzi o Digital Deluxe Edition, zapłacimy 269 zł. Wersja Deluxe zaoferuje awatar Violet Sinclair, oficjalną ścieżkę dźwiękową oraz pięć dodatkowych strojów: DinoMatrix, Ms. Sassy Sinclair, Star Shadow Siren, Big Sky Cowgirl i Sugar and Spice.

Fabuła Code Violet przenosi graczy do XXV wieku, w którym Ziemia stała się niezdatna do zamieszkania w wyniku kataklizmu. Resztki ludzkości na planecie Trappist 1-E stają w obliczu wyginięcia z powodu bezpłodności. Desperacko ratując gatunek, kolonia Aion używa podróży w czasie, by porywać kobiety z przeszłości na surogatki.