Predator Polska rozwija swoją społeczność. Oficjalny serwer Discord marki tętni życiem

Gamingowa przestrzeń marki Predator doczekała się wyjątkowego miejsca, które – choć dostępne w sieci – ma wszystkie cechy realnej społeczności: wspólne granie, rozmowy o nowinkach technologicznych, konkursy i wydarzenia . Oficjalny serwer Discord Predator Polska to dziś jeden z bardziej aktywnych punktów spotkań graczy w polskim internecie. Założony z myślą o osobach, które nie tylko grają, ale żyją światem gier i sprzętu, serwer szybko przekroczył barierę 11 tysięcy użytkowników, przyciągając zarówno casualowych graczy , jak i tych, którzy podchodzą do rywalizacji z większą powagą.

Predator Polska nie ukrywa, że chce budować miejsce „dla ludzi z pasją”, gdzie można nie tylko grać, ale i dzielić się wiedzą, opiniami oraz emocjami, jakie towarzyszą gamingowi. Zamiast tradycyjnych kanałów promocyjnych marka stawia na bezpośredni kontakt z użytkownikami, rozwijając społeczność w naturalny sposób – poprzez interakcję, współdziałanie i wspólne przeżywanie gier.

Predator Polska na Discordzie to więcej niż kanał komunikacyjny

To, co wyróżnia serwer Predator Polska, to jego dynamiczna struktura, reagująca na zainteresowania graczy. Społeczność regularnie decyduje, w jakie tytuły będą grane wspólnie – i nie są to tylko mainstreamowe produkcje. Jednym z przykładów może być SCP: Secret Laboratory, gdzie użytkownicy razem uciekali przed tajemniczym zagrożeniem. Innym razem serwer tętnił życiem podczas wspólnych sesji w “znanej grze z bloczkami”, które pozwalały nie tylko grać, ale też eksperymentować z kreatywnością w bardziej swobodnym klimacie.

Społeczność Predator Polska żyje nie tylko grami, ale też wydarzeniami. Konkursy organizowane na serwerze mają swoją rangę, o czym świadczy choćby ostatnia akcja związana z Intel Extreme Masters. Do uczestników trafiło aż 18 biletów na to prestiżowe wydarzenie esportowe, co – jak łatwo się domyślić – wywołało spore poruszenie wśród członków serwera. Obecnie na uczestników czekają kolejne atrakcje, m.in. karta podarunkowa Steam o wartości 200 zł oraz nagroda dla najbardziej aktywnego użytkownika, przyznawana na koniec marca.

Na tle wielu innych społeczności Discordowych serwer Predator Polska wyróżnia się przyjazną atmosferą i szerokim zakresem tematów. Poza typowo growymi kanałami znaleźć tu można przestrzeń do rozmów o sprzęcie komputerowym, premierach gier, a nawet o codziennych sprawach. To czyni z tego miejsca coś więcej niż tylko kanał marki – to żyjąca społeczność, w której każdy może znaleźć swój kawałek internetu.