Predator na froncie II wojny światowej. Reżyser ujawnił pierwotny pomysł na Predator: Strefa zagrożenia

To byłoby oryginalne podejście dla tej serii science fiction.

W rozmowie z serwisem Screen Rant Trachtenberg przyznał, że chciał stworzyć historię, w której Predator wreszcie wychodzi z walki zwycięsko:

Reżyser Dan Trachtenberg, który po raz trzeci stanął za kamerą produkcji z uniwersum Predatora, zdradził, że Strefa zagrożenia mogła wyglądać zupełnie inaczej. Zanim powstał film o Yautji stającym się głównym bohaterem, twórca rozważał zupełnie inny kierunek, w tym starcie kosmicznego łowcy z nazistami w realiach II wojny światowej.

Na początku pomyślałem, że może to być historia o nim walczącym z nazistami, ale nic w tym pomyśle nie klikało. Dopiero później odkryłem, że chcę opowiedzieć o Predatorze, który próbuje udowodnić swoją wartość w brutalnym klanie - powiedział Trachtenberg.

Jak dodał, początkowo myślał o mrocznym, wojennym filmie, w którym Yautja mierzy się z nazistami:

Zastanawiałem się, dlaczego Predator zawsze przegrywa. W końcu to najlepszy łowca we wszechświecie, a w każdym filmie kończy martwy. Chciałem znaleźć sposób, by w końcu wygrał – wyjaśnił reżyser.

Ostatecznie pomysł z II wojną światową nie wyszedł poza wczesny etap koncepcyjny, ale reżyser nie wyklucza, że kiedyś do niego wróci. Zwłaszcza że nowy film zebrał pozytywne recenzje, a studio widzi w nim potencjał do dalszego rozwijania serii.

Trachtenberg podkreśla jednak, że obecnie skupia się na tworzeniu samodzielnych, mocnych historii, zanim seria sięgnie po większe crossoverowe projekty, takie jak powrót do Alien vs. Predator. Wiele jednak wskazuje, że walka dwóch potężnych kosmitów w końcu ponownie rozegra się na ekranie.

Strefa zagrożenia opowiada historię wygnanego łowcy z obcej planety (w tej roli Dimitrius Schuster-Koloamatangi) oraz młodej kobiety (Elle Fanning), którzy muszą połączyć siły, by przetrwać w niebezpiecznym świecie i stawić czoła jeszcze groźniejszemu przeciwnikowi.

Przypomnijmy, że premierę Predator: Strefa zagrożenia wyznaczono na 7 listopada bieżącego roku.