„Prawo to prawo”. Założyciel Nexus Mods tłumaczy decyzję o weryfikacji wieku i odpiera zarzuty

Zmiana następuje zaledwie kilka tygodni po tym, jak założyciel Nexus Mods, Dark0ne, ustąpił ze stanowiska po 24 latach kierowania projektem, otwarcie przyznając, że „ciężar odpowiedzialności za to, co stworzyłem, zaczął zbierać swoje żniwo”. W swoim komentarzu Dark0ne stanowczo zdementował pogłoski o wpływie nowych właścicieli na tę decyzję.

Dla osób, które uważają, że to wina nowych właścicieli Nexus Mods — proszę, przeczytajcie uważnie powyższy wpis lub zapoznajcie się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci w internecie, które wchodzą w życie we wszystkich głównych krajach zachodnich — albo już w tym miesiącu, albo w nadchodzącym roku (w tym w większości stanów USA).

To nie my tworzyliśmy te przepisy i nie mamy na nie żadnego wpływu. Nexus Mods nie jest stroną działającą w ukryciu ani w darknecie — to legalnie działający biznes, który musi przestrzegać prawa krajów, w których funkcjonuje. Jeśli nie zastosujemy się do nowych przepisów, grożą nam kary, które mogą doprowadzić do zamknięcia serwisu (w samym tylko UK grzywna wynosi 10% globalnych przychodów lub 18 milionów funtów — czyli 25 milionów dolarów — w zależności od tego, która kwota jest wyższa).

Bez względu na to, kto byłby właścicielem Nexus Mods — czy ja, czy nowi właściciele — i tak trzeba by się z tym zmierzyć w tym roku. Szczerze mówiąc, czuję ulgę, że to nie ja muszę się tym zajmować ani brać bezpośredniej odpowiedzialności za treści pojawiające się w serwisie, bo mam poważne wątpliwości co do sposobu, w jaki to prawo jest egzekwowane. Niemniej jednak, gdybym to ja nadal zarządzał serwisem, również musiałbym się do niego zastosować. I zrobiłbym dokładnie to, co opisano powyżej. Bo musiałbym.

Tak, możecie być zaniepokojeni lub źli z powodu tego, w jakim kierunku zmierza internet i jak duży wpływ mają na niego rządy na całym świecie — ale prawo to prawo, a Nexus Mods musi i będzie się do niego stosować.