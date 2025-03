Prawnicy Drake’a twierdzą, że „miliony ludzi” uwierzyły, że Kendrick Lamar nazwał go pedofilem

W świecie muzyki afera goni aferę. W listopadzie ubiegłego roku raper Drake złożył pozew przeciwko UMG w Nowym Jorku, oskarżając wytwórnię o sztuczne zawyżanie liczby odtworzeń utworu Not Like Us na Spotify oraz inne działania faworyzujące Lamara, z którym Drake toczył głośny rapowy konflikt.

Adwokacji Drake’a napisali:

UMG całkowicie ignoruje fakt, że miliony ludzi na całym świecie zrozumiały oszczercze treści jako faktyczne oskarżenie, że powód jest pedofilem.

Kwestia stała się jeszcze bardziej medialna po występie Kendricka Lamara podczas Super Bowl, który pobił rekord oglądalności. W trakcie koncertu Lamar wykonał Not Like Us, a w sieci błyskawicznie rozprzestrzenił się viral, gdy artysta uśmiechnął się do kamery tuż przed linijką „Say Drake, I hear you like ’em young”.

Prawnicy Drake’a podkreślili także, że UMG pomija kontekst, w którym oskarżenia zostały przedstawione oraz to, że wielu odbiorców uznało, że są one oparte na ukrytych dowodach.