Prawie wszystkie gry Command & Conquer dostępne na Steamie tylko za 30 zł

Command & Conquer The Ultimate Collection obejmuje wszystkie pozostałe gry z serii wraz z dodatkami. Są one ciekawe również dlatego, że jakiś czas temu Electronic Arts udostępniło kody źródłowe Command & Conquer, C&C Red Alert; C&C Renegade i C&C Generals wraz z dodatkiem Zero Hour. Otrzymaliśmy także wsparcie Steam Workshop dla starszych tytułów. Oto lista gier ze wspomnianej kolekcji:

Command & Conquer

Command & Conquer: The Covert Operations

Command & Conquer: Red Alert

Command & Conquer: Red Alert: Counterstrike

Command & Conquer: Red Alert: The Aftermath

Command & Conquer: Tiberian Sun

Command & Conquer: Tiberian Sun Firestorm

Command & Conquer: Red Alert 2

Command & Conquer: Red Alert 2: Yuri's Revenge

Command & Conquer: Renegade

Command & Conquer: Generals

Command & Conquer: Generals: Zero Hour

Command & Conquer 3: Wojny o tyberium

Command & Conquer 3: Wojny o tyberium: Gniew Kane’a

Command & Conquer: Red Alert 3

Command & Conquer: Red Alert 3: Powstanie

Command & Conquer 4: Tyberyjski zmierzch