Klawiatura mechaniczna REDRAGON Gloria Pro taniej o 40 zł. Promocja w Media Expert

W sklepie Media Expert dostępna jest promocja pozwalająca zaoszczędzić 40 zł na klawiaturze mechanicznej. Model REDRAGON Gloria Pro oferuje przełączniki Bumblebee, a także technologię Gasket Mount. Klawiatura została stworzona z myślą o wymagających graczach i użytkownikach ceniących sobie szybkość.
REDRAGON Gloria Pro taniej o 40 zł. Klawiatura mechaniczna w promocji
- REDRAGON Gloria Pro – 229 zł (zamiast 269 zł) w sklepie Media Expert
Redragon K664WBP-RGB-PRO Gloria Pro to klawiatura mechaniczna stworzona dla wymagających graczy i użytkowników, którzy cenią sobie szybkość oraz wszechstronność. Wyposażona w liniowe przełączniki Bumblebee, oferuje szybką reakcję na każdy nacisk, zapewniając wysoką precyzję podczas intensywnych rozgrywek czy pracy z wieloma aplikacjami. Dodatkowo funkcja Hot-Swap pozwala na szybką wymianę przełączników, co daje kontrolę nad personalizacją, oferując możliwość dostosowania klawiatury do własnych preferencji.
Konstrukcja klawiatury wykorzystuje system Gasket Mount, który minimalizuje hałas oraz drgania podczas wciskania klawiszy. To rozwiązanie nie tylko oferuje komfort użytkowania, ale również sprawia, że klawiatura staje się trwała i odporna na intensywną eksploatację. Bez względu na to, czy grasz w battle royale, czy pracujesz nad ważnym projektem, stabilność i niezawodność to cechy, na które możesz liczyć.
