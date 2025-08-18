Klawiatura mechaniczna REDRAGON Gloria Pro taniej o 40 zł. Promocja w Media Expert

W sklepie Media Expert dostępna jest promocja pozwalająca zaoszczędzić 40 zł na klawiaturze mechanicznej. Model REDRAGON Gloria Pro oferuje przełączniki Bumblebee, a także technologię Gasket Mount. Klawiatura została stworzona z myślą o wymagających graczach i użytkownikach ceniących sobie szybkość.

REDRAGON Gloria Pro taniej o 40 zł. Klawiatura mechaniczna w promocji

Pojawiła się dobra okazja dla poszukujących nowej klawiatury mechanicznej. Model REDRAGON Gloria Pro dostępny jest bowiem w niższej cenie. Dzięki promocji zaoszczędzimy 40 zł.

REDRAGON Gloria Pro – 229 zł (zamiast 269 zł) w sklepie Media Expert