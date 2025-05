Prawie 150 klasycznych odcinków Pokemon wróci na Netfliksa. Fani kultowego anime muszą jednak poczekać do czerwca

Dla tych, którzy nie znają jeszcze Mega Ewolucji ani regionu Kalos, to idealny moment, by nadrobić zaległości, z kolei dla wieloletnich fanów to świetna okazja, by odświeżyć sobie wspomnienia i ponownie zanurzyć się w historii pełnej emocji, rywalizacji i dynamicznych walk. W ostatnich latach dostęp do serii XY był dość ograniczony. Wcześniej można było oglądać je na Hulu, ale od ponad roku nie były dostępne na żadnej legalnej platformie streamingowej. Starsze sezony stały się łatwiejsze do obejrzenia dzięki kanałowi Pokemon TV na YouTube, który regularnie publikuje dawne odcinki, ale nowsze serie, takie jak XY, pozostawały poza zasięgiem.