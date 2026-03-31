Pragmata w złocie na 2 tygodnie przed premierą. Capcom potwierdza dobrą wiadomość

Gracze mogą zacząć odliczanie do kwietniowej premiery.
Jakiś czas temu informowaliśmy o dużym zainteresowaniu wersją demonstracyjną gry Pragmata. Od oficjalnej premiery wspomnianej produkcji dzielą nas już natomiast tylko dwa tygodnie, a gracze zainteresowani wspomnianą produkcją nie muszą obawiać się ewentualnych opóźnień. Capcom poinformował bowiem, że Pragmata osiągnęła tzw. złoty status.
Pragmata gotowa do kwietniowej premiery. Nowa gra Capcomu osiągnęła złoty status
Na dwa tygodnie przed premierą twórcy gry Pragmata zakończyli więc prace nad wersją 1.0. Nie oznacza to jednak, że deweloperzy będą mogli udać się teraz na zasłużony urlop. Studio z pewnością wykorzysta najbliższe dni na wprowadzenie ostatnich poprawek, które zapewne zostaną wprowadzone w premierowej aktualizacji.
W niedalekiej przyszłości ludzie stworzyli Lunafilament, materiał, z którego można stworzyć niemal wszystko, o ile użytkownik posiada odpowiednie dane. Po utracie łączności ze stacją księżycową, zajmującą się badaniami i rozwojem tego materiału, wysłany zostaje oddział ratunkowy. Jednak wkrótce po jego przybyciu dochodzi do potężnego trzęsienia Księżyca. Hugh Williams – rozdzielony z oddziałem, nieprzytomny i ciężko ranny – zostaje odkryty przez Dianę, tajemniczą istotę przybierającą postać młodej dziewczyny. Diana jest Pragmatą, wyjątkowym androidem stworzonym z Lunafilamentu – czytamy w opisie fabuły.
Na koniec przypomnijmy, że Pragmata zadebiutuje na rynku już 17 kwietnia 2026 roku, a więc za nieco ponad dwa tygodnie. Nowa marka Capcomu dostępna będzie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja będzie mogła pochwalić się polską wersją językową (napisy).
