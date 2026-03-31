Pragmata w złocie na 2 tygodnie przed premierą. Capcom potwierdza dobrą wiadomość

Jakiś czas temu informowaliśmy o dużym zainteresowaniu wersją demonstracyjną gry Pragmata. Od oficjalnej premiery wspomnianej produkcji dzielą nas już natomiast tylko dwa tygodnie, a gracze zainteresowani wspomnianą produkcją nie muszą obawiać się ewentualnych opóźnień. Capcom poinformował bowiem, że Pragmata osiągnęła tzw. złoty status.

Pragmata gotowa do kwietniowej premiery. Nowa gra Capcomu osiągnęła złoty status

Na dwa tygodnie przed premierą twórcy gry Pragmata zakończyli więc prace nad wersją 1.0. Nie oznacza to jednak, że deweloperzy będą mogli udać się teraz na zasłużony urlop. Studio z pewnością wykorzysta najbliższe dni na wprowadzenie ostatnich poprawek, które zapewne zostaną wprowadzone w premierowej aktualizacji.