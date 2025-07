Prace nad PS6 „postępują szybciej”. Kiedy premiera nowej konsoli Sony?

Mark Cerny, architekt sprzętowy PlayStation, w rozmowie z Tom’s Guide wyraźnie zaznaczył, że premiera PlayStation 6 wciąż pozostaje odległa. Mimo że Sony coraz śmielej mówi o swoich planach dotyczących nowej generacji konsol, na ich realizację przyjdzie jeszcze poczekać. W centrum przygotowań znajduje się współpraca z AMD w ramach projektu o kryptonimie Project Amethyst.

AMD rozwija się niezwykle szybko. To, nad czym pracuję, to przygotowania do kolejnej generacji konsol, więc mój horyzont czasowy to kilka lat. Nie spodziewam się, że przez najbliższe lata będę mówił o czymś innym niż o oprogramowaniu – powiedział Cerny.