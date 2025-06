Prace nad przyszłością serii Persona „idą dobrze”. Atlus nie zamierza zwalniać tempa

Na Xbox Games Showcase 2025 oficjalnie zapowiedziano Persona 4 Revival. Tytuł stanowi remake Persona 4 Golden. Kazuhisa Wada, pełniący funkcję dyrektora franczyzy Persona w studiu P-Studio należącym do firmy Atlus, podzielił się obiecującymi wieściami dotyczącymi rozwoju tej niezwykle popularnej serii.

W niedawno opublikowanym oświadczeniu Wada zapewnił, że prace jego zespołu nad przyszłością franczyzy Persona „idą dobrze”. Dyrektor podkreślił, że studio aktywnie przygotowuje się do dalszego rozwoju serii.

Jako studio aktywnie przygotowujemy się do przyszłego rozwoju serii Persona. Dokładamy wszelkich starań, by sprostać oczekiwaniom fanów z całego świata, a prace idą dobrze. Śledźcie nas, by nie przegapić kolejnych informacji.