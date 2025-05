Praca twórców Cities: Skylines 2 nie spełniła standardów. DLC Bridges and Ports ponownie opóźnione

„Nie jesteśmy ślepi na to, czego brakuje”.

Premiera dodatku Bridges and Ports do Cities: Skylines 2 została ponownie przełożona. Mimo pozytywnych opinii wewnętrznych testerów, twórcy zdecydowali się dać sobie więcej czasu, by spełnić oczekiwania graczy.

Cities: Skylines 2 – DLC Bridges and Ports z nowym terminem premiery

Rozszerzenie miało pojawić się w pierwszej połowie roku, ale trafi na rynek dopiero pod koniec 2025. Jak wyjaśniono na oficjalnym forum Paradoxu, mimo rzekomo świetnej zawartości, zespół uznał, że obecny poziom głębi jest niewystarczający. Decyzję podjęto po konsultacjach z grupą graczy testujących wersję przedpremierową.