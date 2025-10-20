Pozwani przez Blizzarda twórcy Turtle WoW apelują o współpracę. Chcą rewolucji w podejściu do fanów

Społeczność World of Warcraft chce dialogu – Turtle WoW apeluje do Blizzarda o nowy model współpracy.
Po głośnym pozwie sądowym, jaki Blizzard złożył przeciwko twórcom fanowskich serwerów Turtle WoW, społeczność nie pozostała bierna. Zespół odpowiedzialny za projekt wystosował otwarty list do Blizzarda, w którym nie tylko broni swojej działalności, ale też proponuje współpracę, która – ich zdaniem – mogłaby zrewolucjonizować sposób, w jaki studio traktuje społeczność World of Warcraft.
Turtle World of Warcraft chce licencjonowanych serwerów fanowskich
W liście opublikowanym na oficjalnej stronie Turtle WoW jego twórcy podkreślili, że ich projekt jest „dziełem miłości” do World of Warcraft. Zaznaczyli, że społeczność moderska w wielu grach stanowi wartość dodaną, a nie zagrożenie — przywołując przykłady Skyrima, Fortnite’a, Minecrafta czy Counter-Strike’a.
Twórcy zaproponowali, by Blizzard stworzył formalny ekosystem licencyjny, który umożliwiałby funkcjonowanie prywatnych serwerów w sposób legalny i zgodny ze standardami bezpieczeństwa. Zespół zapewnił, że dostosuje się do wszelkich wytycznych firmy, jeśli tylko ta otworzy się na dialog:
Z szacunkiem prosimy, aby Blizzard rozważył utworzenie formalnego ekosystemu umożliwiającego udzielanie licencji na fanowskie, społecznościowe serwery.
GramTV przedstawia:
Jako przykład skutecznych modeli współpracy wskazano m.in. Rockstar Games i platformę FiveM czy też zgodę studia Daybreak Games na funkcjonowanie prywatnego projektu Project 1999 dla Everquesta. Autorzy listu podkreślili, że podobne rozwiązanie przyniosłoby korzyści obu stronom – Blizzard odzyskałby część dawnych graczy, a społeczność otrzymałaby bezpieczną przestrzeń do rozwoju.
W komentarzach pod apelem wielu fanów zadeklarowało, że chętnie płaciliby abonament za możliwość legalnej gry na serwerach Turtle WoW. Większość pozostaje jednak sceptyczna, obawiając się, że Blizzard zignoruje propozycję współpracy.
