Pozwani przez Blizzarda twórcy Turtle WoW apelują o współpracę. Chcą rewolucji w podejściu do fanów

Po głośnym pozwie sądowym, jaki Blizzard złożył przeciwko twórcom fanowskich serwerów Turtle WoW, społeczność nie pozostała bierna. Zespół odpowiedzialny za projekt wystosował otwarty list do Blizzarda, w którym nie tylko broni swojej działalności, ale też proponuje współpracę, która – ich zdaniem – mogłaby zrewolucjonizować sposób, w jaki studio traktuje społeczność World of Warcraft.

Turtle World of Warcraft chce licencjonowanych serwerów fanowskich

W liście opublikowanym na oficjalnej stronie Turtle WoW jego twórcy podkreślili, że ich projekt jest „dziełem miłości” do World of Warcraft. Zaznaczyli, że społeczność moderska w wielu grach stanowi wartość dodaną, a nie zagrożenie — przywołując przykłady Skyrima, Fortnite’a, Minecrafta czy Counter-Strike’a.