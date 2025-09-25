Poznań Game Arena 2025 z bogatym programem. Jakie atrakcje szykuje gram.pl i partnerzy?

Największe targi gier w Polsce wracają do Poznania w wielkim stylu, a my prezentujemy pierwsze atrakcje, które przywieziemy ze sobą na Poznań Game Arena 2025!

Największe święto graczy w Polsce powraca – Poznań Game Arena 2025 odbędzie się już w dniach 24–26 października, a Gram.pl i ACTINA zapraszają na ogromną strefę pełną sprzętu, konkursów i gier. Razem z naszymi partnerami – HAVIT, INTEL, EATON, MARCO GAME, IIYAMA oraz Sferis.pl – szykujemy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Stoisko Gram.pl x ACTINA Na głównym stoisku przetestujecie komputery gamingowe ACTINA oparte o procesory Intel Ultra, peryferia HAVIT oraz fotele i biurka MARCO GAME. Do tego UPS-y od EATON zadbają o stabilną zabawę.

Czekają na Was także stanowiska z grami: Tekken 8 – klasyka dla fanów bijatyk,

– klasyka dla fanów bijatyk, Strefa dla dzieci i teensów – Psi Patrol, Hot Wheels i Fortnite!

– Psi Patrol, Hot Wheels i Fortnite! Strefa Immersji Poczuj przyszłość gamingu: dwa supermocne stanowiska oparte na podzespołach Intel Ultra i XPG, chronione przez UPS-y EATON. Do tego kamizelka haptyczna bHaptics – sprawdź, jak naprawdę wciągają gry, kiedy czujesz akcję na własnym ciele! Weź udział również w naszych konkursach z cennymi nagrodami: Intel Simracing Challenge – zawalcz o najlepszy czas na torze. Do wygrania cenne nagrody, w tym procesor Intel Ultra !

– zawalcz o najlepszy czas na torze. Do wygrania cenne nagrody, w tym procesor ! Eaton Power Challenge – ile wrogów zdążysz pokonać, zanim komputer podtrzymywany przez UPS EATON straci zasilanie? Najlepsi zgarną nagrody od EATON .

– ile wrogów zdążysz pokonać, zanim komputer podtrzymywany przez UPS straci zasilanie? Najlepsi zgarną nagrody od . Influencer Challenge z HAVIT – dwa stanowiska z CS-em. Pokonaj influencera i wygraj klawiaturę HAVIT! A jeśli polubisz social media HAVIT, dostaniesz specjalny prezent. Sklep Sferis.pl na PGA Na tydzień przed targami ruszy specjalny landing page SFERA PGA na Sferis.pl, gdzie znajdziecie oferty od ACTINA, INTEL, EATON, HAVIT, BOSCH oraz marek Activejet, Good Loot i LEGO. Dodatkowo będziecie mogli na miejscu odwiedzić specjalny sklepik Sferis.pl, w którym znajdziecie m.in.: neony i lampki Activejet ,

, puzzle i gadżety GoodLoot ,

, wybrane zestawy LEGO ,

, UPS-y od EATON ,

, akcesoria HAVIT ,

, wybrane produkty Bosch.

GramTV przedstawia:

Będzie też możliwość zamówienia online bezpośrednio na PGA i dostawy do domu, więc nie musicie się obawiać, że wasze zdobycze będziecie musieli dźwigać do pociągu czy upychać w bagażniku po Poznań Game Arena! Bosch i granie? Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych! Gotowanie dla graczy? Na PGA wszystko jest możliwe! Na stoisku BOSCH poznacie nowoczesne sprzęty AGD, spróbujecie zdrowych przekąsek i napojów podczas live cookingu, a na dwóch komputerach ACTINA zagracie w Cooking Simulator. Niedługo będziecie mogli przeczytać o tej atrakcji nieco więcej, ale jeśli ktoś był z nami w ubiegłych latach podczas Poznań Game Arena to pamięta, że świetnie łączyliśmy elementy growe i nie tylko – gwarantujemy, że będziecie zadowoleni! Gram.pl na Poznań Game Arena 2025 – musisz z nami być! To dopiero przedsmak atrakcji, które przygotowaliśmy dla was w naszej strefie podczas Poznań Game Arena 2025. Więcej szczegółów przedstawimy w najbliższych dniach, dlatego obserwujcie nas uważnie. Mamy jeszcze kilka fajnych niespodzianek przygotowanych dla naszych czytelników podczas imprezy na halach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Myślimy, ze zaskoczymy was wielokrotnie ;) Do zobaczenia!