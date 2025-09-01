ClickON – zamień granie na programowanie. Rusza nowa edycja bezpłatnych warsztatów

Początek roku szkolnego to nie tylko powrót do lekcji, ale też świetna okazja, by rozwinąć nowe umiejętności technologiczne podczas zajęć clickON.

Wraz z końcem wakacji startuje kolejna odsłona ogólnopolskiej akcji clickON – Zamień granie na programowanie . Organizatorzy, czyli Giganci Programowania, zapraszają dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat na bezpłatne warsztaty z kodowania, matematyki, grafiki i sztucznej inteligencji . Uczestnicy mogą liczyć na zajęcia w popularnych środowiskach takich jak Scratch, Minecraft, Python czy C#, a do wyboru są zarówno spotkania stacjonarne w całej Polsce, jak i wygodna forma online.

Ideą clickON jest pokazanie, że programowanie to nie tylko zabawa, ale także realne wsparcie w nauce. Kodując, dzieci trenują logiczne myślenie, które przydaje się szczególnie w matematyce i innych przedmiotach ścisłych. Tworzenie gier czy aplikacji staje się natomiast przestrzenią do rozwijania kreatywności i wyobraźni.

Współczesny świat wymaga od nas nieustannego uczenia się i adaptacji do zmian. Chcemy dać młodym ludziom coś więcej niż tylko umiejętność obsługi komputera – chcemy rozbudzić w nich ciekawość i nauczyć kreatywnego myślenia. To właśnie zdolność do tworzenia własnych rozwiązań, a nie tylko korzystania z gotowych, będzie kluczem do sukcesu w każdej dziedzinie przyszłości – podkreśla Dawid Leśniakiewicz, Członek Zarządu w Gigantach Programowania.

Od Scratcha i Minecrafta po Pythona i C#

Program warsztatów został precyzyjnie dopasowany do wieku uczestników. Najmłodsi (6–9 lat) rozpoczną przygodę z kodowaniem w wizualnych środowiskach Scratch i Minecraft Education. Starsze dzieci (10–12 lat) poznają nie tylko tajniki Minecrafta, ale także podstawy tworzenia grafiki 2D i aplikacji mobilnych w App Inventorze. Młodzież (13–18 lat) będzie mogła spróbować swoich sił w projektowaniu postaci oraz w pracy z językami Python i C#, co pozwoli im stworzyć pierwsze poważniejsze projekty programistyczne.